17.02.2020

Судом заблокированы две ссылки 4chan за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»

Впервые в поле зрения российских властей этот крупнейший в мире имиджборд попал в 2012 году - тогда Роскомнадзор заблокировал на нём одну ссылку на фото, которое сервис впоследствии удалил

4chan_block  

Проводя очередной мониторинг заблокированных сайтов, мы обнаружили, что российские власти снова обратили внимание на 4chan — англоязычный имиджборд и анонимный веб-форум, на данный момент являющийся крупнейшим имиджбордом в мире. Впервые этот ресурс попадал под блокировку отдельной страницей в 2012 году решением Роскомнадзора, после чего спорная страница была удалена.

Затем произошло ещё две блокировки — в 2014 и 2015 годах, и тоже со стороны РКН.

4chan_reestr

На сей же раз в немилость попали сразу две ссылки, в которых прокурор г. Барнаула (Алтайский край) увидел пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В материалах суда (дело № 2а-5664/2019) указано, что вход на данную площадку свободный, и с ним может ознакомиться любой пользователь, однако это не совсем так — при переходе на «борды» сайт выдаёт предупреждение о том, что данный контент адресован для взрослой аудитории:

4chan_reestr

Суд удовлетворил требования прокурора относительно блокировки данных ссылок, дав на обжалование владельцам ресурса 15 дней, но, как видим, они этим правом не воспользовались, и в данный момент обе ссылки помещены к реестр запрещённой к распространению на территории России информации. Вполне допускаем, что владельцев даже не известили о наличии к ним претензий со стороны барнаульской прокуратуры.

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