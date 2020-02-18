Банк России предлагает усилить ответственность за утечку личных данных вплоть до уголовной

Ответственность за утечку персональных данных граждан может быть усилена вплоть до уголовной, рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. Он проиллюстировал свои слова примером с копией паспорта, которую делают в салонах связи — неизвестно, что потом происходит с этой копией, как она используется. «Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что вот ты снял копию с моего паспорта, и вот если выяснится, что утечка произошла там от тебя, то вплоть до уголовной ответственности», — заявил Скобелкин.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ направит в Минцифры и Роскомнадзор предложения по ужесточению мер борьбы с утечкой персональных данных граждан. В кредитной информации считают, что нужно создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах. Сделать это возможно только совместными усилиями Банка России, Минцифры и Роскомнадзора.

Помимо этого ЦБ выступает за упрощение доступа правоохранительных органов к субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные.

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