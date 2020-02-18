Facebook создаст независимый надзорный совет для обжалования пользователями решений о контенте

Facebook создаст независимый надзорный совет, чтобы пользователи могли обжаловать решения о контенте, передают слова основателя компании Марка Цукерберга «Ведомости» со ссылкой на Financial Times. «Технологические компании должны служить обществу», – пишет Цукерберг.

По его словам, регулирование социальных сетей в вопросах вмешательства в выборы, вредоносного контента, безопасности и переносимости данных не может быть предметом решений самих компаний.

Интересно, что по мнению Цукерберга хорошее регулирование может повредить бизнесу компании в ближайшем будущем. Однако в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех, уверен он. «Если мы не создадим стандарты, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям», – заключил основатель Facebook.

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