Депутаты в первом чтении приняли проект закона о картах «Мир» для агрегаторов

Госдума в I чтении приняла законопроект №861571-7 «О внесении изменений в статью 16-1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (о расширении круга субъектов предпринимательства, обязанных обеспечить потребителю оплату товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт)». Документ предлагает обязать владельцев агрегаторов и исполнителей принимать карту «Мир».

Поправки вводят поэтапное снижение порога выручки, при превышении которого продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт. С 1 сентября 2020 года этот порог будет на уровне 30 млн. руб., с 1 января 2021 года – на уровне 20 млн. руб.

В Правительстве, которое инициировало эти поправки, считают, что масштабный теневой рынок по продаже контрафактной продукции существует именно за счет компаний с небольшим оборотом, использующих при расчетах с покупателями только наличные деньги. В случае принятия поправок недобросовестные участники рынка встанут перед выбором: либо изменить бизнес-модель, либо уйти с рынка, а это должно существенно снизить объем контрафактной продукции.

Принятие законопроекта, полагают его авторы, расширит инфраструктуру приема национальных платежных инструментов и простимулирует развитие безналичных расчетов, повысит прозрачность дистанционной торговли и расчетов в сфере торговли и услуг, улучшит защиту прав потребителей и упростит реализацию права на удовлетворение своих требований.

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