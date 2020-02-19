19.02.2020

Германия ужесточит контроль над интернетом из-за преступлений на почве ненависти

Все, кто распространяет угрозы в интернете, в будущем станут преследоваться «более жестко и эффективно»

German_regulInternet  

Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт рассказала о законодательном пакете против преступлений на почве ненависти. Она заявила, что в будущем все, кто делают угрозы в интернете и призывают к мятежам, станут преследоваться «более жестко и эффективно». По ее словам, экстремисты не появляются ниоткуда: негуманные высказывания в интернете порождают нетерпимость.

Отслеживать сообщения об угрозах, мятежах и других серьезных случаях преступлений на почве ненависти будет Федеральное управление уголовной полиции. Оно станет передавать дела в прокуратуру, откуда последние попадут «туда, куда и положено» — в суд.

Причиной ужесточения законодательств послужил недавний арест 12 человек за планирование нападений на мечети. Организация атак осуществлялась в том числе через различные мессенджеры.

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