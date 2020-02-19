Количество нарушений информационной безопасности в российских банках возросло в пять раз

Банк России по итогам 2019 года выявил в банках и некредитных финансовых организациях пятикратный рост нарушений информационной безопасности, сообщил начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ ЦБ Александр Дудка.

По его словам, в 2019 году зафиксировано более 1100 различных нарушений и изъянов в этой области. В 2018 году их было лишь около 200, уточнил он.

Главными причинами нарушений были неосведомленность и низкая ответственность банковского персонала, недостаточное внимание со стороны служб внутреннего контроля, а также формальное отношение к этому вопросу со стороны собственников и руководителей кредитных организаций, сообщил Дудка.

«Количество выявленных нарушений действительно увеличилось почти в 5 раз, но это не значит, что стало вдруг катастрофически хуже на рынке. Это значит, что мы стали шире смотреть на вещи, расширился спектр проверяемых вопросов, это во-первых, и увеличилось количество проверяемых организаций», — сказал представитель ФинЦЕРТ.

Регулятор также выявил связь между обнаруженными нарушениями и произошедшими инцидентами в сфере информбезопасности: «Безусловно, корелляция такая есть по тем случаям, где вот инциденты, особенно неинформирования Банка России об этих инцидентах, то в этих случаях применялись наиболее жёсткие меры воздействия».

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