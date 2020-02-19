Снова интернет во всём виноват?

ФСБ России сообщила о задержании двух подозреваемых в подготовке терактов в образовательных учреждениях крымского города Керчи, по местам их проживания обнаружены взрывные устройства. Компоненты для изготовления взрывчатых веществ, по утверждению силовиков, были куплены через интернет. Отмечается, что испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных.

Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанные были администраторами так называемых групп «смерти» в соцсетях и мессенджерах. Подростки склоняли участников сообществ «к совершению аналогичных преступлений».

ФСБ называет двух молодых людей 16 и 17 лет членами неонацистского интернет-сообщества, в котором якобы ранее состоял Владислав Росляков, устроивший в политехническом колледже Керчи бойню с применением огнестрельного оружия и самодельного взрывного устройства в октябре 2018 года.

Это стало очередным поводом для того, чтоб чиновники снова пошли в атаку на интернет. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал немедленно ввести жесткий контроль за контентом в интернете во избежание случаев, подобных задержанию подростков, готовивших теракты в общеобразовательных учреждениях Керчи:

«Все это результат полного отсутствия каких-либо правил пользования интернетом, соцсетями и всем, что с этим связано. Сегодня – это движение без каких-либо правил, ответственности и моральных обязательств. Государство самоустранилось от этой сферы, и этим пользуются как люди глупые, которые не понимают, что они делают, так и те, кто занимается провокациями и специально толкает людей на непоправимые поступки. Государство должно немедленно разработать четкую, ясную и жесткую систему контроля за этой сферой».

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По его словам, если в ближайшее время не упорядочить все, что связано с интернетом, то можно «получить очень печальный результат».

Напомним, это уже не первый случай желания властей вместо поиска первопричин насилия, опять заняться борьбой с Сетью, хотя все попытки ввести жёсткий контроль над контентом в России закончились провалом. В сентябре 2012 года вступил в силу закон «О защите детей от причиняющей вред их здоровью и развитию информации» (436-ФЗ), но проблему насилия над детьми он совершенно прогнозируемо не решил. В июне 2017 года Путин подписал закон «О группах смерти» (120-ФЗ), но, как видим из отчётов силовых ведомств, он не победил ни суицид, ни само по себе явление таких сообществ. То же самое произошло с подписанным Президентом в декабре 2018 года законом «О колумбайнах» (472-ФЗ).

Опыт уже не подсказывает, а просто кричит властями чуть ли не в самое ухо — борьба с информацией провальна априори, необходимо бороться с преступлениями, а не их отголосками в молодёжной субкультурной дискуссии. Однако процесс хождения по одним и тем же граблям, видимо, кажется государству продуктивным.

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