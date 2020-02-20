Сотрудники «Ростелекома» задержаны по обвинению в картельном сговоре

Сотрудники правоохранительных органов задержали семь руководителей коммерческих компаний и двух должностных лиц «Ростелекома» по подозрению в организации картельного сговора с извлечением особо крупного дохода на торгах ПАО «Ростелеком», пишет «Коммерсантъ». В «Ростелекоме» это бывший технический директор воронежского филиала компании Максим Еремеев и заместитель директора департамента организации строительства централизованных проектов макрорегионального филиала «Центр» Андрей Белов.

По версии следствия, в апреле 2019 года подозреваемые ограничили конкуренцию при проведении торгов на строительство линий связи в Воронежской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» (часть нацпроекта «Цифровая экономика РФ»). Используя конфиденциальные сведения об участниках торгов, они скоординировали заявки девяти компаний. Часть из них сымитировала падение ценового предложения, а еще часть отказалась от участия на раннем этапе для последующего заключения договора субподряда по выгодной цене. Ущерб от сговора следствие оценивает в 788,62 млн руб.

Сейчас «Ростелеком» активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию и создавая условия для проведения оперативных мероприятий, рассказали в пресс-службе компании. В интересах следствия другие детали не раскрываются. Уголовное дело по факту картельного сговора с извлечением особо крупного дохода на торгах ПАО «Ростелеком» заведено по ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» (п. «в» ч. 2).

.

.

.