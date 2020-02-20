Россвязь протестирует российские алгоритмы шифрования для виртуальных сим-карт eSIM

Россвязь опробует в виртуальных сим-картах eSIM отечественные алгоритмы шифрования «Кузнечик» и «Магма», сообщает «Коммерсантъ». Эти криптоалгоритмы – единственные, которые ФСБ сертифицировала. При этом «Магма» и «Кузнечик» пока не входят в список стандартов Международной организации по стандартизации ISO. Это осложняет их использование в eSIM: система шифрования на устройстве превращает его в средство криптозащиты, вывоз которого из страны без согласования с ФСБ запрещен. Поэтому для установки отечественной криптографии на девайсы с eSIM придется менять законодательство, говорят эксперты.

«Кузнечик» и «Магма» разработаны Центром защиты информации и специальной связи ФСБ России с участием ОАО «Информационные технологии и коммуникационные системы». Стандарты вступили в действие с 1 января 2016 года.

Согласно законодательству российские криптоалгоритмы должны использоваться в средствах защиты информации, сертифицированных ФСБ и обязательных для использования госорганами в их электронном документообороте. С 2024 года с подачи Банка России они станут обязательны и для использования платежными системами.

Операторы связи с декабря 2019 года обязаны идентифицировать абонентов с использованием криптографии. До сих пор ключами шифрования алгоритмов в сим-картах владели только зарубежные компании.

По результатам тестирования к 25 декабря подрядчик подготовит «дорожную карту» использования технологии. В основу исследования лягут в том числе результаты майского пилотного проекта Tele2 по внедрению eSIM.

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