Производители электроники просят у правительства новых преференций при госзакупках

Российские производители высокотехнологичной продукции попросили правительство дать ценовые преимущества для всех российских товаров при закупках госорганами, сообщает РБК. Ассоциация разработчиков и производителей электроники направила соответствующее письмо курирующему промышленность вице-премьеру Юрию Борисову. Она объединяет

холдинги «Инкотекс», GS Group и «Интеграл», производителей телеком-оборудования Т8, компьютеров iRU и другие российские компании.

Сейчас производители обладают ценовой преференцией в 15% только при участии в закупках госкомпаний. Их преимущество заключается в том, что на конкурсах российские товары сразу считаются на 15% дешевле, чем указано в заявке (однако в случае победы договор заключается по цене заявки). Эта преференция распространяется только на товары из перечня Минфина, и, например, радиоэлектронные устройства в него не входят. Ассоциация хочет, чтобы действие закона, регулирующего закупки госорганами, охватывало все товары и услуги, для чего профильные ведомства должны проработать соответствующие изменения в нормативной базе.

При этом согласно принятому в 2019 году постановлению правительства оборудование, входящее в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, должно получать преференцию в 30% при закупках госкомпаниями. АРПЭ просит установить такой же размер и при закупках электроники госорганами.

Авторы письма считают, что при текущей практике закупок в высокотехнологичных отраслях иностранные поставщики занимают монопольное положение, что усугубляет технологическую зависимость России. Ранее вице-премьер Юрий Борисов, однако, заявлял, что пока нет достоверной информации о приобретенной в рамках госзакупок российской продукции. А информация Минфина о том, что средняя доля закупок российской продукции составляет 88%, некорректна, поскольку «относится только к продукции машиностроения».

ФАС поддерживает инициативу распространить ценовую преференцию в 15% на все товары, работы и услуги при закупках госорганами, но считает, что законопроект нуждается в доработке.

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