РосКомСвобода исследует цифровое гражданство

РосКомСвобода начинает изучать новый интересный феномен — цифровое гражданство. Это явление нашей современной реальности настолько многогранно, что оно требует рассмотрения с разных сторон — и со стороны науки, и со стороны юриспруденции, технологий, общественной жизни.

До сих пор в русскоязычном интернете не было достаточно внятного определения “цифрового гражданства”. Исследованиями и разработками в этой области занимаются ученые, эксперты в сфере IT, предприниматели, государственные ведомства, общественные организации. Но свое понимание того, — что такое цифровое гражданство, — есть уже и у пользователей сети, тех самых цифровых граждан, которые ежедневно испытывают на себе все плюсы и минусы существования в цифровой реальности.

Для того, чтобы разобраться в явлении цифрового гражданства, мы прежде всего хотели бы выяснить, какие проблемы волнуют людей, пользующихся различными онлайн-сервисами и ресурсами для оперативного взаимодействия с госорганами, негосударственными организациями, а также для взаимоотношений граждан между собой. Помимо этого, мы изучим риски, которые несет в себе реальность цифрового гражданства, когда большинство официальных и неофициальных контактов происходит в онлайне.

Просим вас принять участие в небольшом опросе, где вам нужно будет ответить на восемь вопросов по теме цифрового гражданства.

Феномен цифрового гражданства в России и в мире, как социального явления, как парадигмы общественных отношений, как института цифровой реальности, требует пристального наблюдения и изучения. Будем благодарны всем, кто сможет по каждому пункту дать максимально подробный ответ!

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