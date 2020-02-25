Новое подразделение МИД РФ выработает «правила дорожного движения» в киберсфере

В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Министерстве иностранных дел департамента, который будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности, в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях. И вот на днях глава МИБ Андрей Крутских рассказал «Ъ» о первоочередных задачах департамента, а также об усилиях России в сфере борьбы за безопасность в киберпространстве на международном уровне.

Во-первых, факт создания такого подразделения, считает Крутских, показывает понимание высшим руководством страны проблемы информационной безопасности:

«Это не модный тренд. Это веление времени, настоятельная потребность новой реальности, обусловленной стремительно возрастающей в глобальном масштабе ролью информационно-коммуникационных технологий и возникающих в связи с этим новых опасностей и угроз».

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Во-вторых, он рассказал о том, как на уровне ООН проходит решение вопросов, связанных с этой сферой, и в частности — об участии России в данном процессе. По его словам, кибербезопасность может стать одной из тем саммита «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН. «Мой прогноз таков: если саммит состоится, то борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере, несомненно, станет одной из тем, которые будут обсуждаться в контексте общих вопросов безопасности. Эта проблема сегодня стоит весьма остро, и постепенно все больше государств приходит к пониманию того, что без договоренностей глобального характера ее не решить»,— сказал он “Ъ”.

Кроме этого, Россия готова доказать Соединённым Штатам своё невмешательство в американские выборы. Москва выразила желание обсудить с Вашингтоном все спорные вопросы, касающиеся якобы вмешательства России в американскую избирательную кампанию, однако, уверяет глава МИБ, власти США продолжают уклоняться от прямого диалога.

«Мы не понимаем, на чем эти обвинения основываются, но мы готовы их обсуждать», — пояснил Крутских.

По его словам, «необходимость восстановления нормального, деполитизированного диалога между Россией и США в области международной информационной безопасности давно уже назрела«.

Также на уровне ООН проходит переговорный процесс о выработке правил ответственного поведения государств в информационном пространстве. Крутских подчёркивает, что одним из инициаторов такой дискуссии стала Россия.

«Перед международным сообществом в этом вопросе стоит сложная задача нащупать точку равновесия, действуя, с одной стороны, взвешенно и сбалансированно, с другой — максимально оперативно, поскольку времени на раскачку у нас нет. Киберконфронтация, увы, только нарастает, и общая задача — найти действенные способы борьбы с угрозами в этой области», — отмечает глава МИБ.

По его словам, Россия призывает другие страны придерживаться уже разработанных ООН принципов в области кибербезопасности, и страны «не должны огульно обвинять друг друга в противоправных действиях в киберпространстве, не должны позволять использовать свою территорию и инфраструктуру для осуществления кибератак, а также сами атаковать при помощи киберсредств критически важную инфраструктуру друг друга, и вставлять «закладки» в продукцию, производимую на их территории».

По его словам, большинство стран стремятся найти консенсус в области регулирования киберпространства: «Все понимают, что нам нужные некие «правила дорожного движения». В киберсфере их сейчас просто нет, и от этого страдают все. Не вижу свидетельств того, что кто-то пытается «заболтать» этот процесс».

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