Reddit: Россия 36 раз требовала удалить контент в 2019 году

Reddit выпустил отчет о прозрачности (Transparency report) за 2019 год. Каждый год компания предоставляет пользователям информацию о запросах от сторонних лиц, которые требуют либо удалить контент с платформы, либо раскрыть личные данные пользователей. В этом году Reddit расширил доклад, включив сведения об удалении материалов в связи с политикой сайта, из-за манипуляции контентом (спам, мошенничество с голосованием, искусственное продвижение), по сообщениям пользователей, написавшим модераторам о нарушении правил сообщества, и т.д. Самыми интересными, впрочем, все равно остались категории по госзапросам на удаление контента и раскрытию пользовательских данных.

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Запросы государственных органов на удаление: Россия на втором месте

В минувшем году Reddit получил 110 запросов об удалении или ограничении доступа к контенту на платформе от 12 правоохранительных органов и других государственных структур разных стран.

Запросы пришли из Австралии, Брунея, Канады, Франции, Германии, Индии, Северной Кореи, Пакистана, России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Лидером по числу обращений стала Турция (50 запросов). На втором месте расположилась Россия (36). С большим отставанием на третьем месте оказалась Канада (8). Все остальные страны сделали 1-4 запроса.

Власти разных государств требовали удаления контента по разным причинам — например, из-за предполагаемого нарушения местного законодательства. Reddit тщательно изучал каждую просьбу. Если, по мнению сайта, просьба была избыточной или не соответствовала международному праву, ресурс не выполнял ее. Все опубликованные материалы рассматривались в соответствии с политикой сайта в отношении контента. Таким образом, Reddit не удовлетворил более половины запросов — 69.

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Юридические запросы частных лиц на удаление контента

Не только государства, но и частные лица обращались в Reddit с просьбой удалить контент. Это были адвокаты как отдельных людей, так и корпораций и общественных организаций, которые считали, что какой-либо контент может их дискредитировать, нарушить их права или местное законодательство.

Из 459 юридических требований об удалении контента со ссылкой на местные законы (не включая запросы в соответствии с GDPR), Reddit полностью или частично удовлетворил 210. В результате этого 87 материалов были заблокированы в пожаловавшихся странах и 223 материала были удалены полностью за нарушение политики сайта. Ресурс отметил, что получил самое большое количество запрос в этой категории с 2016 года, когда выпустил первый отчет о прозрачности.

Лидерами здесь стали Германия (311), США (59) и Великобритания (20). Россия направила два запроса, оба удовлетворены не были.

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Государственные запросы информации о пользователях

Reddit акцентирует внимание, что раскрывает конкретную информацию о пользователях в ответ на запросы государственных органов (включая правоохранительные органы) и частных лиц (потенциальных гражданских истцов и обвиняемых по уголовным делам) только в двух случаях.

Первый – по требованию закона. Второй — для предотвращения неминуемых физических увечий.

Ресурс также проверяет, знают ли пользователи о запросах по поводу персональных данных, за исключением случаев, когда это специально запрещено.

Reddit получил 772 запроса на раскрытие информации об учетной записи пользователя от правоохранительных или государственных органов. Из них 406 не относились к чрезвычайным ситуациям и не требовали экстренного раскрытия информации. Это на 23% больше по сравнению с 2018 годом. Сайт раскрыл информацию о пользователях в 303 случаев.

На экстренное раскрытие информации были сделаны 366 запросов по всему миру. Reddit предоставил данные в 251 случае. Количество просьб в этой категории также увеличилось по сравнению с прошлым годом — на 56%. В соответствии с политикой конфиденциальности Reddit раскрывает пользовательскую информацию правоохранительным органам в случае добросовестного убеждения в существовании чрезвычайной ситуации, влекущей угрозу смерти или серьезного физического увечья для человека и требующей незамедлительного принятия мер.

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Частные запросы информации о пользователях

Reddit получил 32 запроса информации о пользователях от частных лиц. Все запросы были из США. Это на 44% больше, чем в 2018 году. Как и в случае с запросами правоохранительных органов, ресурс уведомляет пользователей об интересе к информации о них со стороны третьих лиц.

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