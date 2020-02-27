Право забыть убийство: Google удалил из поиска статьи о суде по расправе над Немцовым

Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов сообщил в своём Telegram, что они получили уведомление об удалении из результатов поиска Google двух ссылок, в которых выложены текстовые онлайн-репортажи из Московского окружного военного суда по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова:

«Сегодня, в годовщину убийства Бориса Немцова мы получили вот какое письмо Ваши страницы удалены из результатов поиска Google в соответствии с российским законодательством https://zona.media/online/2016/24/11/nemtsov-20

https://zona.media/online/2017/06/04/nemtsov-52 Удалена информация была по так называемому закону о забвении. Кому-то не понравилось что-то в наших онлайнах с суда по делу об убийстве Немцова. Прекрасный закон, который позволяет просто так удалять информацию с открытого заседания по очень важному делу. Можете открыть онлайны и попробовать угадать, кому и что там не понравилось».

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Действительно, если вбить в строку поиска саму ссылку, то Google внизу показывает характерное для таких случаев сообщение об исключении некоторых результатов поиска:

Напомним, РосКомСвобода выступает за отмену закона «О праве на забвение», поскольку зачастую он используется для удаления общественно значимой информации, и его часто берут на вооружение люди с криминальным или другим неприглядным прошлым в целях информационного очищения своей биографии. К сожалению, в российском суде нам пока не удалось добиться его отмены, но есть один метод противодействия сомнительному правоприменению этого закона — так называемый «эффект Стрейзанд», который делает бессмысленной любую попытку искусственного сглаживания шехороватостей истории.

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