Российская налоговая заблокировала счёт ООО «Гугл»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала в «Ситибанке» счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google.

Приостановление операций применяют для выполнения решений о взыскании штрафов, налогов, сборов. В российском офисе Google причины блокировки счета назвали «техническим моментом».

«Коммерсант» пишет, что у Федеральной службы судебных приставов есть два исполнительных производства в отношении ООО «Гугл». Их общая сумма — 4,1 тысячи рублей. Речь идет о выплате присужденной судом госпошлины, поясняет издание.

По данным сайта ФНС, приостановление операций по счету означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-организации по счетам в банке.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика банки не вправе открывать этой организации счета и предоставлять право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

ООО «Гугл» зарегистрировано в Москве, и основной вид деятельности организации — реклама. Прибыль компании в 2018 году составила 2,9 миллиардов рублей. По данным ОГРН, ООО «Гугл» было зарегистрировано в декабре 2005 года. С февраля текущего года генеральным директором компании является Дэвид Снэддон.

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