Коронавирус ускорил развитие системы распознавания лиц

Специализирующееся на освещении технологий Китая издание Abacus проанализировало тренды, происходящие в области технологии распознавания лиц, и пришло к неутешительному выводу — в скором времени маски перестанут быть защитой от массовой слежки с помощью камер на улицах. В какой-то мере этому поспособствовал новый коронавирус Covid-19, наделавший переполоху не только в Китае, но и в остальном мире. По мнению колумнистки Abacus Маши Борак (Masha Borak), теперь системы распознавания лиц смогут деанонимизировать любого человека, который не только носит маску на губах, но и людей в шарфах и даже с поддельными бородами, и данная технология из-за вспышки новой болезли уже внедряется в Китае.

Wearing a mask won’t stop facial recognition anymore https://t.co/AnS12OYFJU — Abacus (@AbacusNews) February 24, 2020

Поскольку множество людей были вынуждены надеть хирургические маски и респираторы N95, китайский «чемпион по искусственному интеллекту» SenseTime начал адаптировать свой продукт для распознавания скрытых за этими средствами защиты и гигиены лиц. Об этом компания заявила буквально на днях. Однако данная технология не нова. Аспирант из Стэнфордского университета Амарджот Сингх (Amarjot Singh) и его команда опубликовали ещё в 2017 году работу по исследованию технологии поиска замаскированных лиц. Их алгоритм позволил узнать людей, носящих очки, поддельные бороды, шарфы и каски.

Распознавание лиц идентифицирует человека, обнаруживая несколько ключевых точек на лице и соединяя их вместе, формируя уникальную индивидуальную подпись. Как правило, используются точки вокруг глаз, носа и губ. Но разработанные Сингхом с его группой системы способны распознавать людей, получая достаточное количество точек от глаз и носа. «Хотя это менее точное совпадение, но оно всё же может быть установлено», — заявил Сингх.

С 2017 года было проведено множество исследований, которые, продвинули технологию распознавания лиц вперёд, и, у примеру, китайский SenseTime объявил, что делающий маски бессмысленными алгоритм предназначен считывать около 240 ключевых точек, в то время как в 2017 году технология Сингха могла похвастаться только 14 точками распознавания.

Вообще говоря, чем больше ключевых моментов может включать алгоритм, тем лучше результаты. Но есть и другие факторы. Юфей Вэй (Yufei Wei), директор по маркетингу компании Qingfei Technologies по распознаванию лиц, объяснил, что системе распознавания лиц не обязательно нужно больше данных — для этого «нужны более точные данные».

«Будет более конкретная схема алгоритма для распознавания и сопоставления специальной базы данных», — сказал Вэй.

Исследователи из Университета Брэдфорда во главе с профессором Хасаном Угайлом (Hassan Ugail) улучшили свою модель распознавания лиц, снабдив ее частичными изображениями лица и добившись 90% правильной идентификации. Аналогичный трюк был применен другой китайской компанией по распознаванию лиц, которая утверждает, что теперь может распознавать людей в масках.

Столкнувшись с воздействием Covid-19, Minivision из Нанкина запустил экстренную кампанию по сбору данных. Руководство срочно мобилизовало сотрудников и родственников для сбора базы данных за два дня. Ключевой информацией, которую система записывала на лицах в масках, были глаза.

Пик таких нововведений и принятия экстренных мер пришёлся на борьбу Китая с вспышкой коронавируса. Людям из пострадавших от вируса районов ограничивают доступ в другие места, и здесь используется разработанный компанией Minivision алгоритм, успешно применяемая в Нанкине. Однако такая система будет давать сбои, если её применять на более широкие территории, пояснил президент научно-исследовательского института ИИ Minivision Ху Цзяньго (Hu Jianguo). Когда охват системы достигает определённого масштаба, алгоритм сталкивается тем, что ему начинают встречаться люди с похожими глазами.

Возможно, поэтому множество занятых в этой отрасли коммерческих систем, ограничиваются сравнительно небольшими приложениями. К примеру, SenseTime заявила, что их собственная система используется в офисах для учета работы сотрудников. Пекинская FaceGo, еще одна компания, хвастающаяся своими новыми навыками скрининга лица, также отмечает, что ее системы используются в программном обеспечении посещаемости.

«Но в следующий раз, когда вы будете ходить по улицам с надетой маской, помните, что для того, чтобы уйти от всевидящих глаз распознавания лиц, вам может потребоваться закрыть все лицо», — резюмирует Маша Борак.

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