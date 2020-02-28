Браузер Brave будет открывать недоступные страницы из «Архива Интернета»

Сотрудничество разработчиков браузера Brave и проекта archive.org принесло свои плоды. Начиная с версии 1.4, декстопный Brave будет открывать недоступные по каким-либо причинам страницы из архива Wayback Machine.

Сообщается, что теперь Brave обращает особенное внимание на 14 кодов HTTP- ошибок, помимо классической 404, в их числе: 408, 410, 451, 500, 502, 503, 504, 509, 520, 521, 523, 524, 525 и 526. Обнаружив одну из этих проблем, браузер предложит пользователю загрузить архивную копию недоступной страницы одним кликом.

Предложение просмотра архивной страницы срабатывает при открытии сайтов, использующих сервис защиты от DDoS от CloudFlare.

Web-браузер Brave развивается под руководством Брендена Айка (Brendan Eich), создателя языка JavaScript и бывшего руководителя Mozilla. Браузер построен на базе движка Chromium, сосредоточен на оберегании приватности пользователей, включает интегрированный движок для вырезания рекламы, может работать через Tor, предоставляет встроенную поддержку HTTPS Everywhere, IPFS и WebTorrent, предлагает альтернативный баннерам механизм финансирования издателей на основе подписки. Код проекта распространяется под свободной лицензией MPLv2.

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