IT-компании: закон о регулировании результатов интеллектуальной деятельности развалит отрасль

Представители крупнейших российских ИТ-компаний обратились в Минцифры с просьбой не поддерживать законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании результатов интеллектуальной деятельности. Соответствующее совместное письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву направили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт». Эти организации объединяют более 300 ведущих отечественных ИТ-компаний. Копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители АПКИТ и АРПП. Представитель Минцифры сообщил, что министерство получило письмо, но не стал комментировать его содержание.

Сейчас, согласно закону «О защите конкуренции», под действие антимонопольного законодательства не подпадают результаты интеллектуальной деятельности, к которым, в частности, относится программное обеспечение. То есть IT-разработчик может устанавливать произвольную цену на свои продукты, на него не распространяются запреты на злоупотребление доминирующим положением и на участие в антиконкурентных соглашениях. Все это составляет так называемый иммунитет для интеллектуальной собственности.

В середине февраля ФАС обнародовала проект поправок в закон «О защите конкуренции», который лишает разработчиков этого иммунитета, распространяя антимонопольное законодательство на компьютерные программы и базы данных. «Результаты интеллектуальной деятельности обеспечивают конкурентные преимущества их правообладателей, формируют новые рынки и отрасли экономики, способствуют технологическому прогрессу. [Они] могут быть использованы не только в целях инновационного развития, но и в целях монополизации товарных рынков и ограничения конкуренции», — пояснил инициативу службы начальник правового управления ФАС Артем Молчанов.

Профильные ассоциации заявили, что считают законопроект ФАС «ударом по отечественным разработчикам», поскольку сейчас они могут выбирать партнеров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы. Если же законопроект ФАС будет принят, такие действия разработчиков будут автоматически считаться противозаконными, независимо от наличия или отсутствия вреда.

Руководитель АПКИТ Николай Комлев пояснил, что сейчас между разработчиком ПО и каждым конкретным заказчиком выстраивается длинная цепочка из интеграторов, которую может нарушить вмешательство ФАС. «Сложные продукты для цифровизации бизнеса, как правило, требуют внедрения, кастомизации [индивидуализации под конкретного заказчика], поддержки от квалифицированных интеграторов, хорошо разбирающихся и в софте, и в предметной области, в бизнес-процессах клиентов», — отметил он. В зависимости от сложности цепочки конечная стоимость для каждого заказчика может варьироваться.

По словам гендиректора компании «Новые Облачные Технологии» Дмитрия Комиссарова, разработчиков ПО необоснованно отделяют от общего бизнеса и предлагают применять к ним существенно более жесткие меры, нежели к другим игрокам российского рынка. «Вместо создания условий для качественного роста ФАС пытается ограничить разработчиков и фактически вводит запрет на их деятельность. Очевидно, что эти меры развалят отрасль целиком», — заключает он.

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