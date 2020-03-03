Путин поручил цифровизировать власть от регионов до федерального уровня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения, предусматривающие обязательное размещение органами местного самоуправления материалов, выносимых на публичное слушание, и их результатов, в интернете, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений главы государства утвержден по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Также необходимо предоставить возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме, считает Путин.

Президент РФ призвал обеспечить широкое информационное сопровождение реализации в муниципалитетах региональных проектов, сопряженных с нацпроектами. Кроме того, перечень содержит рекомендацию губернаторам и главам муниципалитетов «изучить лучшие практики использования цифровых платформ», в том числе опыт города Красногорска и всей Московской области, а также опыт использования цифровой платформы «Умный Саров» в Нижегородской области, в целях внедрения в регионах технологии «Умный город».

Путин также поручил предусмотреть изменения, касающиеся возможности направления гражданами предложений по повестке общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме и голосования по ним с использованием единой цифровой платформы.

Изменения также затронут использование единой цифровой платформы, которая работает по принципу «одного окна» с механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан в электронной форме.

Кроме этого, глава государства поручил правительству РФ обеспечить создание единой системы мониторинга реализации национальных проектов.

Срок — 1 декабря 2020 года.

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