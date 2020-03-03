Роскомнадзор: BBC World News не защитило российских детей

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства:

«Роскомнадзор информирует о результатах проведения внепланового контрольного мероприятия в отношении медиа-ресурсов британской вещательной корпорации BBC в России, в частности в отношении канала «BBC World News», распространяемого на территории Российской Федерации, на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушение требований 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»».

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В отношении юридического и должностного лица составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ. Также выявлено нарушение ст. 12 федерального закона 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК, отмечает Роскомнадзор. Протоколы переданы в суд, судебное заседание назначено на 12 марта текущего года.

Ранее в пресс-службе ведомства заявляли, что будут приняты зеркальные меры в отношении британского регулятора Ofcom, оштрафовавшего держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия».

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