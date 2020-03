Сотрудники американских вузов требуют запретить камеры с распознаванием лиц в кампусах

Более чем 150 преподавателей и ученых написали обращение о запрете технологии распознавания лица в колледжах, университетах США. Их письмо опубликовано в сети и обращено к властям и руководству учебных заведений с призывом запретить технологию распознавания лиц, ссылаясь на нарушение гражданских прав.

How timely that over 150 academics are demanding a ban on facial recognition on college campuses…https://t.co/QdXQ2toRMk

— ACLU Massachusetts (@ACLU_Mass) February 27, 2020