Сотрудники американских вузов требуют запретить камеры с распознаванием лиц в кампусах

Более чем 150 преподавателей и ученых написали обращение о запрете технологии распознавания лица в колледжах, университетах США. Их письмо опубликовано в сети и обращено к властям и руководству учебных заведений с призывом запретить технологию распознавания лиц, ссылаясь на нарушение гражданских прав.

How timely that over 150 academics are demanding a ban on facial recognition on college campuses…https://t.co/QdXQ2toRMk — ACLU Massachusetts (@ACLU_Mass) February 27, 2020

По их мнению, распознавание лиц является сомнительной технологией, позволяющей каждому, кто имеет доступ к системе, наблюдать за движением студентов, пытаться анализировать выражение их лиц, контролировать круг их общения, следить за тем, что они делают, шпионя за каждым их шагом:

«Мы считаем своим долгом защитить наши учебные заведения, где наши студенты, коллеги и члены сообщества находятся в безопасности, и что постоянный надзор за людьми ставит под угрозу наши права и неприкосновенность частной жизни».

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Под открытым письмом подписались в том числе преподаватели Гарварда, Йелля, Стэнфорда.

«Студенты не должны менять личную безопасность и конфиденциальность на получение образования», — считают они.

Одна из основных проблем технологии, по мнению экспертов, заключается в том, что она имеет неточности по распознаванию расы и пола человека.

Уже более 50 школ в США обязались не использовать эту технологию.

В настоящее время в США нет федерального закона, определяющего, когда, как и где можно использовать технологию распознавания лица. По этому вопросу было внесено несколько законопроектов, в том числе федеральный мораторий, но ни один из них не получил большой поддержки.

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