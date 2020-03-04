Следком создал отдел по борьбе с киберпреступлениями

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства заявил о создании нового подразделения:

«Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий».

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Ранее СК неоднократно поднимал тему необходимости борьбы с вовлечением несовершеннолетних в «группы смерти» в соцсетях.

Глава СКР сделал особый акцент на создании специализированных подразделений в СК по различным видам преступлений, а также развитие криминалистических возможностей. В качестве примера он привел применение данных со спутников при расследовании уголовных дел. «Полученные данные дистанционного зондирования Земли из космоса легли в основу целого ряда обвинительных приговоров», — пояснил Бастрыкин.

СК также нацелен на цифровое развитие — глава ведомства потребовал от подчиненных эффективно использовать возможности для обращения граждан через электронные сервисы. В ведомстве создан и информационно-технический совет по вопросу информационной деятельности. Кроме того, сообщил Бастрыкин, «введены должности специалистов для социологических исследований».

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