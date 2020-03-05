Семейно-ориентированную соцсеть MyHeritage проверит Генпрокуратура из-за сбора ДНК россиян

Генпрокуратура поручила проверить деятельность международной онлайн-платформы MyHeritage, собирающей ДНК-анализы у россиян. С просьбой проверить сервис в Генпрокуратуру обратился депутат Госдумы Евгений Федоров, прославившийся весьма оригинальными заявлениями конспирологического характера.

Официальный представитель ведомства Андрей Иванов сообщил журналистам:

«Генеральной прокуратурой направлены соответствующие поручения в прокуратуру Москвы и запрос в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по их результатам».

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MyHeritage — популярный сервис для генеалогических исследований, в том числе теста ДНК на происхождение предков. Набор для сбора биоматериалов компания высылает почтой. Клиент MyHeritage должен отправить биоматериал в США, используя конверт с обратным адресом, входящий в набор для ДНК-анализа.

По словам Иванова, «трансграничная передача биометрических персональных данных может быть запрещена или ограничена в целях защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны и безопасности государства».

На момент публикации сайт MyHeritage при попытке открыть раздел «ДНК» сообщает, что «тесты ДНК недоступны в России». Аналогичное сообщение появляется вне зависимости от выбранного языка сайта, сообщают «Ведомости».

В конце 2019 года Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных, которые предлагают включить туда понятие биологических данных, что позволит использовать их только с письменного согласия гражданина. Поправки призваны защитить россиян от коммерческого использования генетической информации недобросовестными компаниями, которые могут производить для России опасные для жизни и здоровья продукты питания или лекарства.

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