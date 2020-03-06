Противопожарная служба хочет получить доступ к персональным данным

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Министерством чрезвычайных ситуаций был размещён законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности» в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности», существенно расширяющий полномочия ФСП, которая находится в подчинении МЧС. Первым на документ обратил внимание Telegram-канал «Телком-ревью».

Проект закона расширяет полномочия органов ГПН ФПС в «целях повышения эффективности деятельности при выявлении лиц виновных в возникновении пожаров», для чего закон «О пожарной безопасности» дополняется статьёй «6.2 Специальные полномочия органов государственного пожарного надзора», где одним из пунктов указывается:

«- запрашивать и получать на безвозмездной основе от организаций и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, ‎в том числе персональные данные граждан».

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Статья вводит ещё целый ряд нововведений, в частности, — «предусматривается введение для граждан обязанности по предъявлению документов, удостоверяющих личность, по требованию должностных лиц органов ГПН ФПС».

Почему при этом не предлагается никаких изменений в закон о персональных данных 152-ФЗ, пока неизвестно. Кто будет отвечать за сохранность этих данных, в законопроекте также ничего не сказано.

Дата окончания публичного обсуждения — 19 марта 2020 г. Если у вас есть какие-то замечания или пожелания к документу, высказать вы их можете на его странице.

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