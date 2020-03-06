Twitter ужесточает правила борьбы с ненавистническим контентом

Ужесточение правил по отношению к негуманному контенту в Twitter произойдёт в ближайшее время. Сеть микроблогов заявила о расширении правил регулирования дискуссии касаемо хейтспича, дегуманизирующего людей по возрастному признаку, либо по наличию инвалидности или заболеванию. Последнее, считает Techcrunch, является наиболее своевременным дополнением, учитывая агрессию, вспыхнувшую в связи с распространением нового коронавируса COVID-19, — это привело к всплеску ненавистнических, порой даже расистских заявлений по данной теме.

We continuously examine our rules to help make Twitter safer. Last year we updated our Hateful Conduct policy to address dehumanizing speech, starting with one protected category: religious groups. Now, we’re expanding to three more: age, disease and disability. For more info: — Twitter Safety (@TwitterSafety) March 5, 2020

Соцсеть говорит, что твиты, нарушающие обновлённые правила, необходимо будет удалить, но к приостановке аккаунта это не приведёт, поскольку соответствующие нормы отсутствовали на момент написания таких сообщений. Однако написанные после опубликования Твиттером этого заявления грубые высказывания уже будут подпадать под новые правила.

Одна из проблем политики в отношении ненавистнического поведения заключается в том, что соцсеть не в состоянии эффективно следить за соблюдением законов из-за большого количества твитов. При этом Twitter продолжает находиться в роли вечно критикуемого ресурса за ненадлежащее соблюдение его политик, а также за наличие массовых злоупотреблений в интернете.

В своём заявлении соцсеть признала эти и другие проблемы. Twitter отмечает, что с момента начала борьбы с «языком ненависти» он провёл более углублённое обучение и продлил период тестирования, которое позволит рецензентам лучше понимать, как и когда предпринимать определённые действия, а также защищать дискуссию внутри небольших групп. Соцсетью был создан Совет доверия и безопасности, чтоб ей можно было лучше понимать нюансы и контекст вокруг таких сложных категорий, как раса, этническая принадлежность и национальное происхождение.

Twitter осознаёт, что он является площадкой для дискуссий, и важность анонимных постов, особенно для людей, живущих в тоталитарных странах, для него тоже понятна, однако большая проблема в том, что соцсеть годами функционировала как общественная городская площадь, где пользователи чувствовали себя относительно свободно, выражая свои мысли, пряча реальную личность и не неся ответственности за свои слова. Это многих побуждает делать заявления, которых они никогда бы не сделали, если б за это были какие=то социальные последствия — это не так, как оно работает в реальном мире.

Кроме того, всякий раз, когда Twitter пытается подавить ненавистнические высказывания и поведение, его обвиняют в подавлении свободы слова — как будто его платформа социальных сетей является местом, которое защищено Первой поправкой к Конституции США. По мнению американских судов, это не так. На самом деле, американский суд недавно постановил, что YouTube не является публичным форумом, то есть он не должен гарантировать права пользователей на свободу слова. Это создает прецедент и для других социальных платформ, включая Twitter.

Twitter на протяжении многих лет балансировал между свободой слова и снижением уровня ненависти в повестке дня, но справляться со злоупотреблениями в сети становится всё сложнее. Поэтому соцсеть не только меняет правила, но и тестирует новые продукты — например, «исчезающие истории», которые, как надеются в компании, будут стимулировать более активное участие пользователей.

Американские эксперты считают, что изменения, вводимые Твиттером, назрели уже давно, и расширение правил в политиках соцсети, становятся ещё более всеобъемлющими, но его слова должны быть подкреплены действиями, а это можно будет увидеть уже с сегодняшнего дня, когда вступают в силу новые правила.

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