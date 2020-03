Twitter ужесточает правила борьбы с ненавистническим контентом

Ужесточение правил по отношению к негуманному контенту в Twitter произойдёт в ближайшее время. Сеть микроблогов заявила о расширении правил регулирования дискуссии касаемо хейтспича, дегуманизирующего людей по возрастному признаку, либо по наличию инвалидности или заболеванию. Последнее, считает Techcrunch, является наиболее своевременным дополнением, учитывая агрессию, вспыхнувшую в связи с распространением нового коронавируса COVID-19, — это привело к всплеску ненавистнических, порой даже расистских заявлений по данной теме.

We continuously examine our rules to help make Twitter safer. Last year we updated our Hateful Conduct policy to address dehumanizing speech, starting with one protected category: religious groups. Now, we’re expanding to three more: age, disease and disability.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) March 5, 2020