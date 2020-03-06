Спасительные опечатки: прекращено дело об оскорблении мэра Подольска

Как сообщают «Открытые медиа», в Подольске произошёл не совсем обычный для нашего времени случай — закрыто дело против пользовательницы Рунета, на которую подал жалобу в прокуратуру представитель власти.

Мэр Подольска пытался засудить местную жительницу, которая назвала его «жирной тушей» в комментариях. Но суд к нему не прислушался. https://t.co/rHMq90TfKW — Открытые медиа (@OpenMedia_io) March 6, 2020

В августе 2019 года жительница Подольска Евгения Егорова написала в сообществе «Типичный Подольск» во «ВКонтакте» несколько комментариев про мэра города Николая Пестова.

Она пожаловалась на то, что к нему сложно попасть на приём («К жирному фиг зайдёшь»), предложила от него избавиться («Его [мэра] тушу жирную в окно выкинуть») и намекнула, что можно с ним сделать («Да кстати теперь у нас есть адрес жирного и чубика и мы знаем куда ежели чё идти их люстрировать»). Все высказывания сопровождались словом «жирный».

Чиновник написал на Егорову заявление в прокуратуру, назвав её высказывания циничными, «неприличного характера» и «унижающими его честь и достоинство». Прокуратура встала на сторону мэра: признала, что выражения носят оскорбительный и вульгарный характер, а также публично унижают его достоинство. Это определили как нарушение части 2 статьи 5.61 КоАП (оскорбление достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). На основании этого в октябре 2019 года на Егорову завели административное дело.

Пестов в разговоре с «Открытыми медиа» заявил, что ничего про это разбирательство не слышал. «Я, честно говоря, не знаю, о чём разговор идёт. О какой жительнице вы говорите? Вы, пожалуйста, запрос, отправьте — мы вам официально ответим», — пояснил мэр Подольска. Егорова, в свою очередь, говорит, что мэр, начиная с 2018 года, несколько раз пытался привлечь её к ответственности за комментарии в соцсетях и писал жалобы в прокуратуру. Во всех случаях он делал это не самостоятельно, а через сотрудников правового управления, которые якобы регулярно мониторят «ВКонтакте», а директор местной школы пишет заключения об оскорбительности выражений местных жителей. Почему прокуроры не давали ход делу, не совсем ясно, но по версии Егоровой:

«Либо по причине, что не хотят со мной связываться, либо потому, что решили соблюсти статус-кво».

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Однако мэру Подольска не удалось привлечь местную жительницу к ответу. Прокуроры отправили дело в суд, однако судья вернула его обратно, сославшись на слишком большое количество опечаток. По итогу было решено закрыть дело, так как производство по нему вышло за пределы сроков давности: прокуратура исправляла ошибки больше трёх месяцев. Копия документа опубликована в сообществе «Подольск» во «ВКонтакте».

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