06.03.2020

Спасительные опечатки: прекращено дело об оскорблении мэра Подольска

Из-за допущенных многочисленных ошибок, которые прокуроры исправляли несколько месяцев, дело против местной жительницы Евгении Егоровой за комментарии во ВКонтакте пришлось закрыть за истечением срока давности

Mer Podolska ne smog zasudit mestnuyu  

Как сообщают «Открытые медиа», в Подольске произошёл не совсем обычный для нашего времени случай — закрыто дело против пользовательницы Рунета, на которую подал жалобу в прокуратуру представитель власти.

В августе 2019 года жительница Подольска Евгения Егорова написала в сообществе «Типичный Подольск» во «ВКонтакте» несколько комментариев про мэра города Николая Пестова.

Она пожаловалась на то, что к нему сложно попасть на приём («К жирному фиг зайдёшь»), предложила от него избавиться («Его [мэра] тушу жирную в окно выкинуть») и намекнула, что можно с ним сделать («Да кстати теперь у нас есть адрес жирного и чубика и мы знаем куда ежели чё идти их люстрировать»). Все высказывания сопровождались словом «жирный».

Чиновник написал на Егорову заявление в прокуратуру, назвав её высказывания циничными, «неприличного характера» и «унижающими его честь и достоинство». Прокуратура встала на сторону мэра: признала, что выражения носят оскорбительный и вульгарный характер, а также публично унижают его достоинство. Это определили как нарушение части 2 статьи 5.61 КоАП (оскорбление достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). На основании этого в октябре 2019 года на Егорову завели административное дело.

Пестов в разговоре с «Открытыми медиа» заявил, что ничего про это разбирательство не слышал. «Я, честно говоря, не знаю, о чём разговор идёт. О какой жительнице вы говорите? Вы, пожалуйста, запрос, отправьте — мы вам официально ответим», — пояснил мэр Подольска. Егорова, в свою очередь, говорит, что мэр, начиная с 2018 года, несколько раз пытался привлечь её к ответственности за комментарии в соцсетях и писал жалобы в прокуратуру. Во всех случаях он делал это не самостоятельно, а через сотрудников правового управления, которые якобы регулярно мониторят «ВКонтакте», а директор местной школы пишет заключения об оскорбительности выражений местных жителей. Почему прокуроры не давали ход делу, не совсем ясно, но по версии Егоровой:

«Либо по причине, что не хотят со мной связываться, либо потому, что решили соблюсти статус-кво».

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Однако мэру Подольска не удалось привлечь местную жительницу к ответу. Прокуроры отправили дело в суд, однако судья вернула его обратно, сославшись на слишком большое количество опечаток. По итогу было решено закрыть дело, так как производство по нему вышло за пределы сроков давности: прокуратура исправляла ошибки больше трёх месяцев. Копия документа опубликована в сообществе «Подольск» во «ВКонтакте».

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