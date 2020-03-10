Роскомнадзор: температура тела относится к спецкатегории персональных данных

Российское надзорное ведомство на официальном сайте, а также в социальных сетях опубликовало разъяснения о допустимости применения тепловизоров, замеряющих температуру, в отношении работников и посетителей различных предприятий и организаций.

«Температура тела, — утверждает Роскомнадзор, – это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст.10 Федерального закона «О персональных данных» допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым законодательством».

В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.

Посетители организации, как и работники, должны быть предупреждены о проведении измерений температуры. Для этого можно разместить на входе объявление. Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в намерении посетить организацию.

🦠 В связи с мировой вспышкой коронавируса российские организации начали принимать различные профилактические меры. В… Опубликовано Роскомнадзор Вторник, 10 марта 2020 г.

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения цели сбора указанных показателей, — также сообщает РКН.

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