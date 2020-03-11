Новая антипиратская кампания упирается в тактику запугивания, но кто боится?

Но так ли это? Это исследует автор материала на портале TorrentFreak.

Любой, кто создает художественный контент, имеет право защитить свои труды от незаконного массового воспроизведения. Это его работа, его инвестиции, и он должен извлекать выгоду из них, говорит авторское право. Реальность, конечно, такова, что хоть люди и могут постоянно требовать защиты своих прав, но есть много способов получения контента в интернете без оплаты. В результате работники индустрии развлечений упорно стремятся воспрепятствовать такому поведению.

Один из испытанных и проверенных методов – антипиратская кампания. Часто она принимает вид коротких видеороликов, трейлеров и клипов, представленных в интернете, на физических носителях и на телевидении. Такой формат предполагает видеоконтент примерно на 30 секунд. Не так уж много времени, чтобы оказать влияние на публику, и в результате создатели проектов должны стать …креативными (за неимением более подходящего слова).

В последние годы многие творческие подходы разошлись в том, что, казалось, было достигнуто скоординированными повсеместными усилиями по отпугиванию людей от пиратства. Согласно им, все справедливо, и любовь, и война, но эти кампании переиначивают правду. Возьмем, например, главное сообщение новой антипиратской кампании, запущенной Creative Content Australia в интернете и на ТВ. Читаем в агитационных материалах: «Находясь на пиратских сайтах по загрузке фильмов и телепередач, вы отдаете преступникам ваши финансовые и медицинские данные, пароли, фотографии и многое другое. Таким образом, пиратство не только незаконно, но еще и вы становитесь жертвой собственного преступления. Действительно ли бесплатный контент стоит этого?».

Вот сопроводительная телевизионная реклама для дополнительного контекста:

На видео как будто изображен общественный деятель, ищущий у «полиции» помощи, после того как его взломали и украли его пароли и фотографии. Однако, когда власти узнали, что он посетил пиратский сайт, они сказали: «Иди ты, ты сам виноват».

Тридцать секунд – не так уж много времени, чтобы получить ваш месседж, но заявление, что «на пиратских сайтах вас поджидают злоумышленники» просто не может быть опытом большинства использующих их людей. Если бы так было в действительности, люди не стекались бы на них миллионами.

Тот факт, что череда кампаний объявляет пиратские сайты небезопасным местом с поджидающими там хакерами, ясно показывает, что их авторы чувствуют, что их месседж не находит отклик у пиратов. Что, если подумать, довольно странно.

Ни одна кампания на планете Земля никогда не сможет воздействовать на людей более эффективно, чем на тех, кто на самом деле был взломан и потерял свои личные данные. Жертвам таких преступлений редко приходится повторять дважды, и потому достаточно очевидно, что эта кампания направлена на подавляющее большинство людей, у которых нет таких проблем. А если у подавляющего большинства нет проблем, к чему вся эта паника?

Давайте проясним здесь, что это не пропиратская речь за счет людей, просто пытающихся заработать немного денег на своей тяжелой работе. Это реакция на тактику запугивания, которая не только оскорбляет ум людей, но и вряд ли достигает поставленных целей. Факт: если посещение пиратских сайтов приводит ко всем заявленным проблемам, люди не будут посещать их. Если бы люди не посещали их, кампания не была бы нужна.

Утверждения о «людях», становящимися жертвами преступников, также проблематичны. На прошлой неделе мы сообщали об огромном опросе, проведенном в Великобритании, который исследовал общественное мнение о различных видах антипиратских кампаний. Одно из предположений заключалось в том, что вместо того чтобы делать неопределенные заявления, было бы полезней представить примеры реальных людей, которые стали жертвами взлома в результате посещения пиратских сайтов.

Конечно, эта последняя кампания – такая же, как и все остальные, — не прилагает к этому никаких усилий. Вместо этого она прибегает к помощи актеров и известных активистов, чтобы донести до людей, посещающих такие платформы, мысль о том, что они получают то, что заслуживают.

«Если вы посещаете пиратские сайты, даже закон не может защитить вас», — предупреждает Грэм Берк АО, председатель Creative Content Australia.

«Вы едете в криминальный, опасный район. Пиратские сайты — крупный бизнес, который существуют исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги, грабя вас или еще хуже. Это область, где ваша кибербезопасность находится под угрозой, а вредоносные программы, шантаж и кража личных данных являются обычным делом».

Это правда, что пиратские сайты действительно могут иметь ужасную рекламу, и, конечно, вредоносные программы могут присутствовать в загрузках, ведь чаще всего выпускается такое ПО, где подобные вещи легко скрыть. Но шантаж и кража личных данных — настолько серьезные преступления, что можно предположить, что если бы пиратский сайт был замешан в таких вещах, полиция бы занялась им, и мы бы услышали об этом. Мы не слышали.

С другой стороны, очень легко найти сообщения о мошенничестве людей с помощью методов, которые не имеют ничего общего с пиратскими сайтами, таких как социальная инженерия или фишинговые атаки. Именно здесь все начинает рушиться, и кошмарные антипиратские кампании теряют доверие.

Ужасные примеры, описываемые в большинстве этих кампаний, не являются опытом большинства людей, которые используют эти сайты. Честно говоря, большинство людей, читающих эту статью, скорей всего, сталкивались за последние три месяца с атаками чаще по электронной почте, чем где-либо еще в интернете, включая пиратские сайты.

Действительно, когда мы говорили с компанией MalwareBytes на эту тему в 2018 году, нам рассказали, что пиратские сайты являются в целом не самым большим риском при посещении – в отличие от электронной почты.

«Сейчас большинство распространенных заражений происходит во время вредоносных спам-кампаний и атак с использованием эксплойтов», – сказал Адам Куйава, директор Malware Intelligence.

В ответ на заявления другой сомнительной антипиратской кампании в том же году, эксперт по безопасности Микко Хиппонен из F-Secure рассказал нам, что было бы ложью говорить, что пиратские сайты – главный источник вредоносных программ в интернете. Он снова указал на электронную почту как на самый большой риск.

«Пиратские сайты не являются самым распространенным источником заражения, и не были им с начала 1990-х годов, — сообщил он TorrentFreak. – Сегодня наиболее распространенными способами заражения являются вредоносные вложения электронной почты, браузерные плагины и расширения, а также наборы веб-эксплойтов».

Нет ничего неправильного в антипиратских кампаниях как таковых, но они должны быть правдоподобными и основанными на фактах, а не на искаженной версии правды. Кроме того, компании, стоящие за ними, также могли бы подумать о том, чтобы быть немного менее циничными.

Нет никакой реальной обеспокоенности о безопасности пользователей, не предлагается никаких советов, кроме «не используйте пиратские сайты». На самом деле, послание этой антипиратской кампании следующее: «Ты сам по себе, и никто тебе не поможет».

Это стало клише, но весь контент в одном месте, по справедливой цене, предоставленный правообладателями, — лучший способ остановить людей, посещающих пиратские сайты. Или, по крайней мере, достаточно убедительный, чтобы не дать значительному количеству людей отдать предпочтение им, особенно если учесть все «ужасы», которые лежат внутри….

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