Военные госуслуги: Минобороны принимает на контракт через интернет

Как сообщает Министерство обороны России, для упрощения потенциальным контрактникам возможности поступить на службу, в личном кабинете на сайте военного ведомства были введены новые функции:

«Каждый желающий может удаленно обратиться по вопросу поступления на военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ. Решившие связать жизнь с армией граждане смогут направить первичный пакет документов в пункт отбора на военную службу по контракту, не выходя из дома. Это облегчит возможность поступления на службу проживающим в удаленных населенных пунктах».

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После регистрации в личном кабинете гражданина необходимо выбрать раздел «Военная служба по контракту». Затем к заполненным сведениям о кандидате следует приложить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и др.

Сформированный пакет документов отправляется в пункт отбора по контракту, территориально находящийся ближе всего к расположению новичка. «В течение 5 рабочих дней предварительное решение о возможности поступления на военную службу по контракту будет доведено до потенциального военнослужащего в удобной для него форме», — отметили в военном ведомстве.

В случае же положительного решения будущему защитнику родины вскоре будут предложены вакантные воинские должности — по телефону или на адрес электронной почты.

При этом в Минобороны напоминают, что граждане с высшим или средним профессиональным образованием имеют право вместо военной службы по призыву заключить контракт сроком на 2 года. Кандидат в контрактники в таком случае волен самостоятельно выбрать место службы и должность с учетом полученной специальности.

Когда мы попытались протестировать все удобства нового сервиса, произошла курьёзная ситуация все браузеры на ПК и других гаджетах сигнализировали нам, что сайт Минобороны несёт опасность, поэтому открывать его не рекомендуется.

Надеемся, что специалисты столь серьёзного ведомства найдут время для устранения возникших проблем, которые могут послужить досадным препятствием для потенциальных защитников Родины, хотя при заходе напрямую на страницу личного кабинета такой проблемы не возникает.

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