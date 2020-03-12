Visa создаёт сервис отслеживания и удаления данных карт пользователей с сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.

Сервис предназначен только для держателей карт Visa, он должен быть встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать среди кредитных организаций партнеров для этого проекта, сказал один из источников.

«В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные», — пояснил другой собеседник.

Новый сервис призван решить проблемы с незапланированными платежами и утечками.

Как следует из обзора Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, общий объем мошеннических операций с банковскими счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд руб.

О существовании такого проекта знает Московский кредитный банк (МКБ), и он очень заинтересован во внедрении такой возможности для клиентов, рассказал РБК представитель МКБ. В ВТБ, «Русском стандарте» и банке «Открытие» готовы рассмотреть возможность внедрения этого сервиса, сообщили в их пресс-службах. Но, как пояснили в «Открытии», пока предметных обсуждений не было. Другие крупные банки не ответили на запросы журналистов, в самой Visa отказались от комментариев.

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