Прокуроры обнаружили в Сети базу по всем экспортно-импортным операциям

В интернете обнаружена база данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за последние восемь лет. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

«Северная транспортная прокуратура провела мониторинг сети Интернет на предмет выявления в свободном доступе информации, распространение которой запрещено. Установлено, что на одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012 — 2019 годы (данные по всем таможенным постам Российской Федерации)», — сообщает ММТП.

Ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, их персональные данные, ИНН, контактные телефоны, сведения об оформленных товарах и другие сведения. Прокуратура через суд потребовала признать информацию запрещенной на территории России.

Суд удовлетворил иск ведомства. После вступления в силу решение суда направят в Роскомнадзор для включения ресурса в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.

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