Онлайн-торговля алкоголем на пороге легализации

Министерство финансов России разработало и внесло в Правительство законопроект об онлайн-торговле алкоголем, и недавно он обсуждался на рабочей группе при кабмине, в которую входят представители бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько участников рабочей группы. Издание также ознакомилось с копией законопроекта, его подлинность подтвердил участник рабочей группы.

Минфин предлагает внедрять онлайн-торговлю спиртным в несколько этапов. До 1 января 2021 г. разрешается продавать российские вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, к торговле допускаются производители и оптовые торговцы. На втором этапе до 2023 г. планируется подключить к онлайн-торговле производителей и оптовых поставщиков алкоголя, в том числе и производители пива. Но только тех, чье оборудование зарегистрировано в государственном реестре, а на производстве установлены счетчики измерения и учета готовой продукции.

Что касается крафтового пива, то сопредседатель группы и директор Центра развития потребительского рынка бизнес-школы «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев отметил, что легализовать онлайн-торговлю крафтового пива и сидра необходимо одновременно с остальными спиртными напитками. В настоящий момент законопроект Минфина оставил «за бортом» 1200 небольших пивоваренных компаний, занимающих около 3% рынка. Еще один член рабочей группы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин, согласен, что эта ситуация несправедлива по отношению к производителям пива и пивных напитков, поскольку это также противоречит концепции снижения злоупотребления алкоголем — продажу крепкого алкоголя разрешают, а слабоалкогольные напитки ограничивают.

Крупные производители алкоголя поддерживают законопроект. Онлайн-торговля — это мировой тренд, она быстро растет во многих странах Европы, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Можно рассчитывать, что 1–2% продаж пива перетечет в онлайн. В европейских странах онлайн-продажи алкоголя ежегодно растут на 7–8%, добавляет председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

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