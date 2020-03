Хакеры крадут информацию с помощью фейковой карты распространения коронавируса

Киберпреступники, как всегда, «держат руку на пульсе» и следят за мировыми трендами, сообщает Xakep. Если раньше злоумышленники не гнушались использовать в собственных целях информацию о терактах и катастрофах, то теперь они активно эксплуатируют тему пандемии коронавируса. Пользователей завлекают на вредоносные сайты и обманом вынуждают загружать малварь при помощи тематического спама и даже фейковых карт распространения COVID-19.

Компания Reason Cybersecurity в своём блоге опубликовала анализ угроз, которые несёт вредоносная программа встроенная в файл, обычно называемый Corona-virus-Map.com.exe, размером около 3,26 МБ.

Двойной щелчок по файлу открывает карту распространения коронавируса, аналогичную той, которая была разработана в американском университете Джона Хопкинса с целью визуализации и отслеживания случаев коронавируса в режиме реального времени.

We are tracking the 2019-nCoV spread in real-time. Cases and locations can be viewed here; data available for download. #nCoV2019 @JHUSystems https://t.co/qfVymyUf7v pic.twitter.com/SS9zUwrQxT

— Lauren Gardner (@TexasDownUnder) January 22, 2020