«Останкино» получит от государства миллиард на модернизацию

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выделило субсидию ФГУП «ТТЦ «ОСТАНКИНО» в размере 1 092 900 000 рублей на 2020 год. Соответствующее соглашение выложено на Едином портале бюджетной системы РФ. Первым внимание на документ обратил Telegram-канал «Телеком-ревью».

«Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального бюджета в 2020 году субсидии: в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта инженерного оборудования и техническим перевооружением производственно-технологического оборудования, включая расходы на строительно-монтажные работы, связанные с его установкой», — говорится в документе.

Осенью прошлого года сообщалось, что субсидию на производство контента может в 2020 году получить АО «Первый канал», и составит она 6,5 млрд рублей, что на четыре миллиарда больше выделенной в 2019 году.

.

.

.