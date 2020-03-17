Советы от экспертов Bloomberg — по работе из дома

Когда новый коронавирус начал распространяться в Азии в январе, заставив провести крупнейший в мире эксперимент по работе из дома, немногие знали, чего ожидать. В том числе 400 с лишним журналистов Bloomberg в этом регионе. Только шесть недель спустя некоторые начинают возвращаться в офис.

Тем временем «великий эксперимент» распространяется все шире, поскольку случаев заражения Covid-19 становится все больше в США и Европе, а Испания и Франция, последовав за Италией, и вовсе идут по пути к строгой изоляции. Шум больших городов, таких как Нью-Йорк, замирает. Скорей всего, вы тоже станете работать удаленно, если еще не начали.

Чтобы помочь вам адаптироваться к работе в «домашнем офисе» в сложившейся ситуации, мы обратились к нашим коллегам в Пекине, Шанхае, Гонконге, Сеуле и Токио за советами и подсказками.

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Максимальная продуктивность

Самый главный совет: иди работать.

«Старайтесь придерживаться обычного распорядка, когда начнете работать из дома, — говорит Эрик Лэм из Гонконга, пишущий про кросс-активы. — Если вам нужно быть за столом в 8 утра, не ставьте будильник на 7:59. Дайте себе немного времени, чтобы проснуться, выпить кофе, сделать завтрак. Особенно это важно для тех, кто, как я, тяжело встает по утрам».

Второе — оденься для «роли». Это значит, что следует надеть рабочую одежду, а не оставаться в пижаме.

«Это позволяет почувствовать себя проснувшейся, свежей и менее неопрятной, — говорит Кристин Сервандо, заместитель руководителя «Цифровой Азии» в Гонконге. — Такой трюк по отделению работы от всей остальной жизни».

«Мальчики, побрейтесь», — добавляет Эдвард Гельбанд, член команды медиадистрибуции в Токио.

Создание «офисной среды» тоже очень важно. Постарайтесь сделать себе рабочее место в хорошо освещенной комнате или в комнате с максимальным количеством естественного света. Возьмите хороший стул. Не сидите все время. Проводите гораздо больше встреч: общайтесь, общайтесь, общайтесь.

У Алекса Милсона, редактора отдела новостей в Гонконге, есть незаменимая вещь, помогающая не отвлекаться на партнеров и детей, — наушники. Он только что купил пару AirPods Pro, прекрасно заглушающие игры детей с друзьями, которых они раз в неделю приглашают домой, и прочие подобные звуки.

Он также заказал подушку для поясницы. «Она буквально спасла мою спину — рекомендую ее сутулым людям. Конечно, она не подходит, если вы работаете на диване», — добавил он. И его кофемашина Nespresso Mini Essenza работает без перерыва: « Это великолепно, потому что автомат делает чашку кофе за 30 секунд. Она такая маленькая, что может стоять рядом с вашей рабочей станцией».

Не забывайте о таких мелочах, как нормальная компьютерная мышь. «Это меняет правила игры. Трекпады для ноутбуков просто не царапают их, зато могут привести к ошибкам, — говорит Лэм. — Внешняя клавиатура — тоже хорошая идея, а еще — второй монитор».

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Установите границы

Когда вы живете в офисе, очень легко начать работать сверхурочно.

Сервандо из Гонконга подчеркивает важность полного «выключения», когда пора это сделать. Сопротивляйтесь порыву вернуться к компьютеру после ужина. «В противном случае рабочая жизнь перетекает в обычную, физически и психологически».

«Самый большой сюрприз для меня — это скорость, с которой незаметно проходит день, по сравнению с работой в офисе, — говорит Лэм. — Отказ от поездок на работу делает мой день более продуктивным. Но с другой стороны, я не всегда чувствую, что работа окончена, когда рабочее время вышло. Поэтому важно знать, когда пора встать и выключить компьютер».

Если возможно, определите рабочую область не на кухонном столе или кровати. Психологически это помогает лучше, чем вы предполагаете. Переход к ноутбуку, более медленным домашнему интернету и частной виртуальной сети может привести к серьезному разочарованию. Ключ к разрешению — минимизировать это.

«Я обычно стараюсь не сидеть на диване до окончания рабочего дня», — говорит Алиса Труонг, редактор цифровых новостей в Гонконге. Она создала временный стол из коробок, чтобы поднять клавиатуру и монитор. «Для этого я также использовала новый роутер и S-образный чайник».

Меган Хесс, тоже из Гонконга, говорит, что самым важным для нее было «создание настоящего физического пространства для работы, что может стать задачкой в маленькой квартире». Она также рекомендует соблюдать регулярные утренние процедуры, такие как прослушивание любимого новостного подкаста во время подготовки к работе. «Я купила маленькие столик и стул, еще советую взять монитор и отдельную мышь/клавиатуру, чтобы не сутулиться над крошечным ноутбуком».

Один из главных бонусов: «По окончании рабочего дня я положила все свои офисные «принадлежности» (блокноты и другое) подальше, с глаз долой до следующего утра».

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Когда дети тоже дома

«Трехлетних детей в силу их природы привлекают клавиатуры, мыши и вообще все, что щелкает, поэтому важно, чтобы у вас были вещи, которые еще более притягательны для них, такие как их любимые игрушки или печенье, — говорит Янг-Сэм Чо, редактор в Гонконге. — Слова «Нет, не хватай это» или «Эй, я в процессе отправки важного рассказа» не работают. Если ничего не помогает, дайте им iPad».

«И никогда не будите их».

Живущая с мужем и тремя детьми сорокалетняя Клара Феррейра Маркес, колумнист Bloomberg Opinion в Гонконге, подчеркнула важность планирования свободного от детей времени. « Это вызов для большинства из нас, оказавшихся дома в одиночестве, но не невозможность».

Кроме того, покупайте много материалов для поделок, раскрасок, рабочих тетрадей. Школы не всегда будут предоставлять необходимый объем занятий для детей, и вам нужно будет заполнять их время.

«Подготовьте достаточно книг и игрушек, но давайте их детям партиями, — говорит Пенни Пэн, тридцатидвухлетний редактор новостей в Пекине. — Подумайте и о легкой домашней работе для них или чистке игровых ковриков».

И говорите со своими детьми о том, что происходит, добавляет Феррейра Маркес. Покупайте газеты. Объясняйте вещи, которые они могут понять. Для них происходящее тоже ново.

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Избегайте изоляции (в общении)

Отсутствие личного общения переносить нелегко, особенно если вы привыкли к шумному офису.

«По правде это оказалось трудно для меня — остаться здравомыслящим, — говорит двадцативосьмилетний Джихье ли, корреспондент горячих новостей в Сеуле. — Я стал проверять, говорил ли я с кем-нибудь по телефону хотя бы раз в день».

И хотя обеда с коллегами нет, это не означает, что есть нужно в одиночку. «За обедом я смотрю mukbang. — говорит Ли. — Это форма видео на YouTube, где люди просто едят … и разговаривают с вами». Ее любимые — Boki, Hamzy, и Hatnim.

Вы также можете попробовать смотреть фильмы с вашим лучшим другом, просто удаленно. «Когда моя подруга в Пекине была в изоляции (и сходила с ума), я запланировал просмотры фильмов с ней на многие выходные по видеосвязи», — говорит Сервандо, использующий Google Hangouts. «Мы включали один и тот же фильм на Netflix, одновременно смотрели его, делали паузы и звонили друг другу, если хотели что-то прокомментировать. Она выбирала легкие и не мрачные фильмы: «Лучший стрелок», документальный фильм про Тейлор Свифт «Мисс американка».

Если на работе был «счастливый час» перед уходом с нее, попробуйте воссоздать его и дома.

Один сотрудник из Гонконга рассказал, как после трех недель работы из дома менеджер стал модерировать видеочат для их команды из 20 человек. С напитками в руках они рассказывали о своей рабочей обстановке, домашних животных, семьях (некоторые показывали детей на камеру) и делились счастливыми и забавными историями. Разговоры длились около 45 минут.

Хотя это было странно поначалу, оказалось приятно общаться с людьми вне их офисов». Небольшие группы из двух-трех человек продолжили это и в последующие пятницы.

Важнее всего: «Будьте добры к себе, — говорит Феррейра Маркес. — Это действительно трудно, и иногда все вышеперечисленное идет насмарку».

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Оставайтесь здоровыми

Апатия и увеличение веса могут наступить быстрее, чем вы думаете. Ваши ежедневные действиях в этих направлениях быстро потянут вниз. И вот пятичасовой бокал вина оказывается слишком близко.

«Разминайтесь много до, во время или после работы, — говорит Сервандо. — Так легко поддаться магнетическому притяжению удобного дивана и кровати с подушками — и остаться там».

Если тренажерные залы закроют, как это было в Азии, то домашние тренировки — тоже хороший вариант. Подумайте о том, чтобы расстелить коврик для йоги или сделать тридцатиминутный

минутный набор высокоинтенсивных упражнений по видеокурсу. Если не подходит, попробуйте отжимания: «Я отжимался в течение всего дня, — говорит Труонг, — стремясь по меньшей мере к 100 отжиманиям».

Для Ли из Сеула короткие прогулки или пятиминутные перерывы на тренировки, такие как бесплатные занятия йогой и растяжка по урокам на YouTube, распределенные на весь день, также были полезны.

Миллсон воспользовался переменой в привычном порядке как возможностью питаться лучше. «Для меня все свелось к избавлению от вредных привычек, которые вползают в офисную жизнь: пачки чипсов с утренним кофе, суши по утрам в пятницу и т.п.».

Он убрал все снеки из шкафов, и они с женой, тоже работавшей дома, решили перейти на низкоуглеводные блюда из мяса и овощей. Если небольшими порциями. «Это длилось три недели. Я уже сбросил пару килограммов, осталось восемь. У меня просто не хватило бы силы воли добиться этого в офисе».

Пэн брала тридцатиминутные онлайн-занятия в тренажерном зале вместе со своей трехлетней дочерью. «Мы используем Keep, китайское фитнес-приложение. Его разработали как онлайн-класс для родителей и детей, когда многие оказались на карантине. Упражнения так же просты, как накачивание пресса или основы для бокса, гимнастики. Все это было под музыку, конечно».

Феррейра Маркес установила строгий график, гарантирующий, что все будут заниматься физическими упражнениями по крайней мере три раза в день: утром, в обед и вечером. «В противном случае наступает вялость». Для нее такими упражнениями были прогулки с собаками, футбол, фрисби и крикет в парке. «А в выходные старайтесь как можно больше бывать на природе».

И если вам это нужно, вздремните. «Япония — одна из стран, где люди не получают достаточного количества сна», — говорит двадцатисемилетняя Марика Катанума, редактор цифровых новостей в Токио. Короткий сон на 12-30 минут во время обеденного перерыва может повысить вашу продуктивность и сделать вас сосредоточенными на длительное время. «Это немного похоже на начало нового дня».

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Получите неожиданные дивиденды

Работа на дому может принести новые тревоги, но вместе с ними и новые полезные вещи. Так, вы можете слушать любимую музыку, гладить кошку, чтобы снять стресс, и получить дополнительный сон. И если вам нужен второй монитор, это может стать идеальной причиной для обновления телевизора в гостиной.

«Раздражение от работы на дому — это маленькая жертва среди множества прочих вещей», — говорит Рэйчел Чанг, редактор отдела новостей здравоохранения и потребительских новостей в Гонконге.

Кроме того, «сейчас, когда вы не ездите на работу, у вас есть дополнительное время, чтобы делать все, на что обычно времени не хватает», — говорит Милсон, который теперь бегает три раза в неделю и чаще играет с дочерьми четырех и пяти лет.

«Составьте большой список дел, и, закончив работу, пролистайте его», — добавляет он.

Помимо этого, дух товарищества царит даже за пределами компании: все понимают, что прямо сейчас есть проблемы. «Нет ничего в том, чтобы звонить кому-то и знать, что собеседник слышит, как ваш ребенок ползет к вам на звук вашего голоса, желая поиграть, и иногда кричит и плачет», — говорит Мануэль Байгорри, собственный корреспондент издания в Гонконге. Он находит, что возможность проводить больше времени с женой и ребенком — неоспоримый плюс работы из дома.

«Возможность завтракать, обедать и ужинать с ними, играть во время перерывов с ребенком, а также просто видеть их рядом и разговаривать с ними в течение дня — это бесценно».

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