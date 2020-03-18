Москва закупает видеоролики с темой «Не резиновая»

В ходе мониторинга сайта госзакупок мы обнаружили закупку у единственного поставщика от Акционерного общества «Москва Медиа». Заказчика интересует «создание аудиовизуальных произведений под рабочим названием «Не резиновая» для размещения видеоматериалов на электронных ресурсах в информационно-коммуникационной сети Интернет и передача на условиях отчуждения исключительное право на использование видеоматериалов».

Начальная (максимальная) цена договора — 2 980 080 рублей.

Заказчик — созданная в 2011 году при содействии Департамента СМИ и рекламы города Москвы объединённая редакция столичных средств массовой информации, куда входят несколько телеканалов, радиостанций, сетевых изданий и т.д.

Исполнителю должен изготовить видеоролики информационно-развлекательного характера, возрастная категория — «18+», хронометраж — не менее 3 минут 30 секунд.

Концепция:

«Трендовые видеоблогеры в юмористической форме расскажут про актуальные городские события и жизнь в Москве столичных жителей и гостей».

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Количество видеороликов — 9. Четыре должны были быть изготовлены в феврале, пять — в марте текущего года. Согласно проекту договора, работы выполняются в период: с «01» февраля 2020 года по «31» марта 2020 года. При этом на сайте госзакупок заказ был выложен только в начале марта.

Исполнителем заказа выступил ИП Рымарев И.А., который уже неоднократно работал с «Москва Медиа» в 2018 году в том же направлении, но за гораздо меньшую сумму (были контракты от 230 до 363 тысяч рублей). Судя по всему, плоды их совместного творчества можно будет увидеть на столичных видеоресурсах уже в ближайшее время.

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