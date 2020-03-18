Власти используют систему распознавания лиц под эгидой борьбы с COVID-19

Камеры системы «Безопасный город» в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Об этом на заседании в Мосгордуме сообщил глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.

«Данная система («Безопасный город») показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — сказал он.

Наличие этой информации говорит о том, что власти города и непосредственно сотрудники полиции имеют возможность следить за кем угодно, когда угодно, и по любым основаниям, заявляет глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян:

«Ведь это и не относится к мерам оперативно-розыскной деятельности, и весьма сомнительной представляется законная цель обработки биометрических данных граждан в виду отсутствия вообще подобного основания в законе. То есть мы видим, что имеющие доступ к этой системе люди могут сколько угодно использовать технологию распознавания лиц, ограничивая право на приватность, на законную обработку персональных данных, без согласия граждан. Всё это, конечно же, является очень сомнительной практикой».

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Здесь, по мнению юриста, мы воочию видим нарушение и с точки зрения международных обязательств России, и с точки зрения соблюдения требований федерального закона о персональных данных.

Правительство США также использует борьбу с коронавирусом как повод для косвенного вмешательства в частную жизнь граждан. На днях они сами сообщили о переговорах с такими технологическими компаниями как Facebook и Google, с целью обсуждения возможности использования данных о местоположении со смартфонов для предотвращения распространения коронавируса. Эти данные правительство США хочет использовать для составления актуальной карты распространения по всей стране и определения — участвуют ли граждане в «социальном дистанцироании».

В Facebook и Google подтвердили, что власти интересовались возможностью доступа к данным о местоположении и передвижениях пользователей. Судя по всему, речь идет не об отслеживании конкретных граждан, а об анализе особенностей регулярного перемещения населения.

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