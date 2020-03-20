Администрация Свердловской области заказала систему мониторинга Сети — СКАН

Департамент информационной политики Свердловской области за счёт средств областного бюджета покупает доступ к системе СКАН информагентства «Интерфакс», которая анализирует медиаресурсы, включая сайты средств массовой информации и социальные сети. В сопроводительной документации указано, что это могут быть и «эквиваленты» вышеозначенной системы. За услуги премиального интернет-серфинга до конца года подчиненные Евгения Куйвашева заплатят из областного бюджета 2,5 млн рублей.

Первым данную госзакупку обнаружил Telegram-канал «Екатеринбургерная».

Канал отмечает, что такой же контракт на точно такую же сумму ведомством был заключен с «Интерфаксом» и в прошлом году. «Правда, в 2019 году контракт был оформлен только в середине августа, а в этом году подписание возможно на несколько месяцев раньше — в апреле, — указывается в публикации екатеринбуржцев. — Вероятно, такая разбалансировка в бюджетах вызвана тем, что чиновники под «честное слово» договорились с руководством «Интерфакса» (в нарушение антимонопольного законодательства) о стоимости годового обслуживания, начали пользоваться их услугами с начала года, а потом уже медленно сформировали конкурсную документацию, под требования которой в России подходит только один поставщик — тот самый «Интерфакс»».

В описании объекта закупки говорится, что по составу и объёму информации это должна быть «организационно упорядоченная совокупность электронных архивов и текущей информации российских средств массовой информации» объёмом не менее 32 000 источников текущих и архивных материалов, в том числе:

• федеральные, региональные информационные агентства (в обязательном порядке электронный архив и текущие материалы платных новостных лент агентств «Интерфакс», «ТАСС» «Финмаркет», РАМИ «Россия Сегодня») с обновлением не реже, чем 1 раз в час;

• федеральные, региональные печатные газеты, журналы, бюллетени;

• федеральные, региональные специализированные и отраслевые издания;

• федеральные, региональные Интернет-издания и Интернет-блоги, пресс-релизы;

• аналитические материалы, подготовленные специализированными федеральными, региональными агентствами;

• транскрипты телепрограмм федеральных и региональных телеканалов;

• транскрипты радиопрограмм федеральных и региональных радиостанций;

• Интернет-сайты администраций областей, министерств, ведомств, партий, общественных движений, компаний, публикующие пресс – релизы и новости;

• постановления Арбитражных судов;

• Банковские обзоры и бюллетени;

• Консультант плюс;

• Существенные факты российских эмитентов.

Материалы должны предоставляться в текстовом формате, и архив их должен начинаться с 1983 года.

Система должна позволять вести поиск материалов по персонам, объектам (компаниям), географии и другим критериям.

Доступ к СКАН (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТУ) должен быть возможен с обычных компьютеров посредством веб-браузеров: Microsoft Internet Explorer версии 7.0 и выше, Google Chrome, Safari и Mozilla Firefox 3.0 и выше Необходима поддержка браузером cookies и JavaScript. Возможность доступа должна составлять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение срока действия Договора.

Окончание подачи заявок — 30.03.2020, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе — 31.03.2020, дата проведения аукциона в электронной форме — 01.04.2020 г.

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