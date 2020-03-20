В реестр по слежке внесены ещё сервисы Яндекса: Маркет, Беру, Авто.ру и Недвижимость

РосКомСвобода в ходе очередного мониторинга реестра ОРИ обнаружила в нём новое пополнение:

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На этот раз туда были внесены два информационных сайта, социальная сеть поиска вакансий, корпоративная коммуникационная платформа (аналог Slack), а также сразу четыре сервиса Яндекса: Яндекс.Недвижимость, Авто.ру, Яндекс.Маркет и Беру.ру:

reestr.rublacklist.net/distributor/109624

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reestr.rublacklist.net/distributor/109626

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Напомним, согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам»; все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам; с вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года участник реестра ОРИ обязан передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

В самом начале существования реестра ОРИ туда были уже внесены другие сервисы Яндекса: mail.yandex.ru, disk.yandex.ru и Яндекс.Районы.

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