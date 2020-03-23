Будет создана система отслеживания граждан, контактировавших с заражёнными коронавирусом

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Минцифры организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путём рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы субъектов Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте российского кабмина. Срок – до 27 марта 2020 года.

Отслеживать геолокацию граждан для борьбы с COVID-19 недавно разрешили спецслужбам власти Израиля. Подобные меры обсуждаются также в США и Европе, но к массовому контролю правительства многих стран перейти пока не решаются из-за остро стоящих вопросов защиты конфиденциальности и частной жизни.

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