Московские суды применяют систему распознавания лиц в нарушение закона

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова на «Деловом завтраке» в «Российской газете» рассказала о том, откуда взялись упреки в «обвинительном уклоне» судов, как бороться с поддельными судебными приказами и другими новыми формами мошенничества, часто ли угрожают судьям. А также о том, как столичные суды организовали работу в условиях борьбы с коронавирусом.

В частности, она призналась, что в столичных судах негласно начала работать система видеонаблюдения с распознаванием лиц:

«Люди не знают, но в Тверском и Мещанском судах у нас уже работает система распознавания граждан. Когда в прошлом году суды слушали дела по митингам, в здании суда были задержаны шесть человек, которые в розыске находились. Они пришли просто послушать, так сказать, поддержать подсудимых, а их полиция задержала».

«Люди не знают, но в Тверском и Мещанском судах у нас уже работает система распознавания граждан», — сказала Егорова. Она добавила, что так задержали шестерых человек, которые были в розыске и пришли поддержать подсудимых по «московскому делу» https://t.co/nzNsuktFV4 — Медиазона (@mediazzzona) March 22, 2020

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Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян отметил, что сейчас правительства многих стран, особенно на фоне связанных с распространением COVID-19 событий, пытаются использовать любые технические возможности вмешательства в частную жизнь людей:

«Однако разделительная полоса, где заканчивается общественная безопасность и начинается частная жизнь, у всех на разном расстоянии. И если в США и Европе речь идет о передаче властям лишь обезличенных данных, то у нас мы видим очень дерзкое и при этом массовое нарушение прав человека на защиту частной жизни. Закон о персональных данных прямо запрещает обработку биометрических данных человека без его согласия. И там нет такой законной цели, как борьба с эпидемией. Любые подобные действия следует рассматривать как нарушение законодательства о приватности. И самое плохое в этом то, что эпидемия когда-то закончится, а накопленные данные останутся. Принимая во внимание практику неконтролируемой слежки, неавторизованного доступа и постоянных утечек данных, все это может привести к очень неприятным последствиям».

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В данный момент российские власти демонстрируют какое-то нездоровое увлечение технологией распознавания лиц, применяя её по всем направлениям — от обнаружения нарушителей карантина до задержания тех, кто имел несчастье попасть в поле зрения полицейских камер на акциях протеста, а затем был таким вот образом наказан за свою солидарность с уже попавшими под суд участниками митингов в Москве.

Даже оставляя вне поля зрения такие факторы, как бездоказательность обвинений в нарушении общественного порядка лишь на основании невнятной картинки из камер видеофиксации, хочется подчеркнуть, что сама по себе технология распознавания лиц ещё никаким законодательством не регулируется в России, и, как уже часто отмечали юристы РосКомСвободы, используется без всякого контроля и соблюдения текущего законодательства.

Наши юристы советуют всем, кто пострадал из-за незаконной слежки, обращаться на нашу горячую линию [email protected]. Мы собираем такого рода обращения и готовы к защите ваших прав на приватность.

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