Полиция хочет отслеживать использование водителями телефонов за рулем

ГИБДД планирует установить камеры, способные фиксировать использование водителем телефона во время движения, пишет «Коммерсантъ». ПО на основе нейросети сейчас проходит испытание, вскоре его начнут применять в Москве.

По информации издания, речь идет о новом приборе корпорации «Строй Инвест Проект» (разработчик камер «Стрелка», «Стрелка плюс», «Блокпост Стрелка», «Стрелка 360»). В феврале 2020 года его тестировали Центр организации дорожного движения Москвы и столичное управление ГИБДД (штрафы не выносились). Предполагается, в дальнейшем штрафы будут присылать автовладельцам по почте. Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.

По словам замначальника ГИБДД России Александр Быков, о массовом использовании видеокамер речи пока не идет. «Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счет мы уже высказали», — рассказал он.

Применять такие технологии и нельзя, пока у водителя нет способа доказать, что камера ошиблась, предупреждают эксперты. «Текущие методы документирования событий не позволяют выяснить, был ли это именно разговор по телефону, или водитель поднес руку к голове по иной причине. Тут вопрос исключительно веры и внутреннего убеждения инспектора», — говорит эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

В нижней палате парламента тем временем призывают поднять штраф за использование телефона за рулем с 1,5 тыс. до 5 тыс. руб. и ужесточить ПДД. 27 января зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский выступил за полный запрет на использование за рулем планшетов, умных часов, электронных браслетов и других устройств. С 2007 года в России ПДД запрещают автомобилистам на ходу разговаривать по телефону, если тот не оборудован ПО для ведения переговоров без использования рук.

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