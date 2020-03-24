Интернет с помощью воздушных шаров: Loon пришёл в Африку

Сервис Loon, предоставляющий интернет с помощью аэростатов, получил одобрение властей Кении. Регулирующие органы этой страны согласились запустить «небесный интернет», чтоб улучшить связь во время пандемии коронавируса. Развертывание сети связи будет производиться по заказу кенийского оператора связи Telkom Kenya.

Целью проекта Loon является создание коммуникационной сети на больших площадях при помощи передатчиков на воздушных шарах, которые парят в стратосфере. Loon может обеспечивать связь на обширных территориях по всему миру, в труднодоступных районах или, например, во время стихийных бедствий.

Loon LLC — дочерняя компания Alphabet Inc., целью которой является предоставление доступа в Интернет жителям сельской местности и удалённых регионов. В проекте планируется использовать высотные аэростаты, дрейфующие в стратосфере на высоте около 18 км, для создания беспроводной сети со скоростями вплоть до сравнимых с 4G и LTE. Изначально была подразделением компании X (ранее Google X), в июле 2018 года выделена в отдельную компанию.

Сигналы с одного стратостата могут покрывать территорию площадью 40 тысяч квадратных километров. При этом Loon не выступает провайдером, а оказывает услуги ретрансляции сигналов LTE. Каждый стратостат оборудован системой автоматического зависимого наблюдения — вещания.

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