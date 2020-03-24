Студента отчислили из вуза за комментарий в паблике «Фонтанки»

Студента Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Степана Деркача отчислили после двух комментариев «ВКонтакте» о коррупции в учебном заведении, пишет «Фонтанка» со ссылкой на приказ об отчислении. В деканате заочного факультета методист сообщила ему, что причиной стали комментарии в Интернете. Как выяснилось, отчислен Деркач был ещё 23 мая 2019 года, но не знал об этом, поскольку сессия у заочников раз в год. Приказа об отчислении, по его словам, он не получал.

Исходя из приказа (есть в распоряжении «Фонтанки») к студенту была применена мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления «за нарушение дисциплины, выразившееся в распространении сведений, порочащих деловую репутацию Университета 30.03.2019 в 20 часов 32 минуты в сети Интернет на страницах сайта, расположенного по адресу https://vk.com/fontanka».

Речь идет о двух комментариях, которые Деркач в марте 2019 года оставил к новости «Петербурженка рассказала Бастрыкину про «поборы» в Университете гражданской авиации. В СК вспомнили про привлеченных за взятки студентов».

Молодой человек написал два вопроса: «А она не заявляла о том, что ремонты в общагах делались на бумагах? Или не в полном объеме?» и «А не заявляла о том, что расходные материалы для универа ГА покупаются(-лись) через подставную фирму по завышенным ценам?».

Примечательно, что в январе 2020 года против проректора Петербургского государственного университета гражданской авиации Якова Далингера возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он вместо нового тренажера экипажа самолета купил бывший в употреблении и похитил таким образом 358 млн рублей.

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