Окружной суд США запретил Telegram выпускать свою криптовалюту

Окружной суд США вынес судебный запрет Telegram на выпуск своих токенов Gram, тем самым удовлетворив запрос SEC. Решение не окончательное и может быть обжаловано, а судебный процесс будет продолжен.

Судья Кевин Кастел посчитал, что существующий план Telegram по распространению Gram — это предложение ценных бумаг, поэтому создатели проекта должны были зарегистрироваться в SEC, как того требует закон. По мнению судьи, Telegram не смог доказать, что должен быть освобожден от регистрации.

«Еще, очевидно, предстоят апелляции, но похоже сэру Полу (aka Дуров) придется вернуть деньги инвесторам. Возможно, секрет в том, что американские власти так и не смогли убедить сэра Пола сотрудничать с ними», — считает Telegram-канал «Нецифровая экономика».

«Суд подтвердил, что, согласно «Тесту Хоуи», Gram является ценной бумагой. SEC также указывает, что почти доказала, что продажа Gram была частью схемы по перепродаже токенов на вторичном рынке, а Telegram намеревался играть в процессе руководящую роль, — публикует «Нецифровая экономика» свой анализ судебного решения. — Это принесло бы инвесторам «разумное ожидание прибыли» благодаря усилиям Telegram, и поэтому по «тесту Хоуи», исходя из этого, суд заключил, что контракты на Gram попадают под определение ценных бумаг. Несмотря на то, что Дуров настаивал, что после запуска TON он не будет контролировать стоимость Gram, cогласно документам SEC, дочерняя структура Telegram TON Foundation собиралась влиять на цену Gram, выкупая их с рынка и создавая дополнительный спрос, если их цена опускалась ниже $1,81 за токен. Таким образом Telegram собирался гарантировать прибыль от перепродажи токенов первым покупателям».

Cогласно материалам оферты, продолжает Telegram-канал, братья Дуровы оставили за собой право распределять собранные инвестиции для TON и Telegram. «В документах также приводятся слова адвоката, который заявил, что компания оставила за собой право перераспределения любой неизрасходованной выручки между акционерами, то есть братьями Дуровыми. В документах также отмечается, что мессенджер никак не монетизируется, так что выручка от продаж токенов в 2018 году стала основным их источником дохода. Также, согласно SEC, после запуска TON блокчейн будет неразрывно связан с состоянием Дурова. Так самым ценным активом станет резерв TON, состоящий из 28% всех выпущенных токенов. Кроме того, 5% от всех токенов были зарезервированы за разработчиками (1% достался бы Дуровым, а 4% — остальной команде Telegram)», — сообщает «Нецифровая экономика».

Блокчейн-платформа Telegram Павла и Николая Дуровых в ходе двух раундов ICO привлекла 1,7 миллиарда долларов у 175 инвесторов. Из-за разбирательства с SEC Telegram предложил инвесторам перенести запуск криптовалюты до 30 апреля или получить обратно 77% вложенных денег, то есть в целом 1,3 миллиарда долларов. Большинство согласились перенести запуск.

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