Коронавирус: ПО сингапурского правительства по отслеживанию контактов уходит в свободный доступ

Пытаясь помочь международному сообществу бороться с пандемией коронавируса, правительство Сингапура выложит ПО своего приложения по отслеживанию контактов TraceTogether в свободный доступ для разработчиков по всему миру. До этого его уже установили на свои устройства более 620 тыс. человек.

23 марта ответственный за инициативу «Умная нация» министр Вивиан Балакришнан заявила у себя в Facebook, что у приложения, разработанного правительственным технологическим агентством (GovTech) и министерством здравоохранения, откроют исходный код.

Это означает, что исходный код программного обеспечения будет находиться в свободном доступе и может быть распространен и изменен.

«Мы считаем, что всеобщая доступность нашего кода укрепит доверие и сотрудничество в борьбе с глобальной угрозой, которая не уважает границы, политические системы или экономики стран», — сказала доктор Балакришнан, которая также является министром иностранных дел. — Вместе мы сможем сделать наш мир безопаснее для всех.»

Запущенное 20 марта приложение TraceTogether, используя беспроводную технологию Bluetooth, может идентифицировать людей, которые находились не далее двух метров от зараженных коронавирусом в течение не менее 30 минут. Его разработчики говорят, что приложение особенно полезно, когда инфицированные не могут вспомнить, с кем они были в непосредственной близости в течение длительного времени.

Для работы приложения необходимо включить настройку Bluetooth на мобильных телефонах. Когда человек заражается, власти могут быстро найти других людей, с которыми он был в тесном контакте. Это позволяет легче идентифицировать потенциальные случаи заболевания и сдерживать таким образом распространение вируса.

Официальные трассировщики контактов (contact tracers) предоставляют код, который пользователи могут сопоставить с соответствующим проверочным кодом в своем приложении. После проверки подлинности пользователи получат PIN-код, позволяющий собирать их данные. Contact tracers не будут запрашивать никаких финансовых деталей или требовать перевода денег по телефону.

Доктор Дженил Путучери, ответственный за GovTech министр, презентовал это приложение на радиошоу в понедельник, рассказав, что команда из 40 инженеров потратила более 10 тыс. человеко-часов на разработку TraceTogether. Доктор Дженил призвал людей загружать TraceTogether в качестве дополнительной защиты.

Разработчики TraceTogether опубликовали манифест для BlueTrace на сайте приложения в понедельник. В нем они призвали международное сообщество сделать отслеживание контактов оружием против вспышки Covid-19. «Covid-19 и другие новые вирусы не соблюдают национальных границ. Нет их и для реагирующего на ситуацию человечества. В условиях глобализации, в мире с большими объемами международных поездок любой децентрализованный сервис по отслеживанию контактов нуждается в массовом внедрении для максимизации сетевых эффектов», — говорится в манифесте разработчиков приложения.

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❗️ От себя добавим, что подобные разработки несут потенциальные риски нарушения прав граждан на частную жизнь. Как минимум потому, что использование подобных инструментов со стороны госорганов остается вне общественного контроля. Также стоит учесть, что подобные технологические решения могут остаться на вооружении тех или иных стран и после пандемии.

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