Украина выбирает средство отслеживания по карантину

Власти Украины планируют взять под контроль соблюдение карантина в стране, и для этого Министерство цифровой трансформации занялось разработкой приложения, которое позволит с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию людей. Но, похоже, это не окончательный вариант. Госведомства прорабатывают разные решения, уже ведутся переговоры с украинскими мобильными операторами, готовится принятие быстрых действий в данном вопросе.

Министерство инфраструктуры совместно с Минцифры и МВД прорабатывают возможность контроля за перемещениями украинцев с помощью мобильных операторов, рассказал Liga.Tech руководитель директората цифровой инфраструктуры Мининфраструктуры Фарид Сафаров. Речь идет как минимум о тех украинцах, которые приехали из-за рубежа.

Замминистра МВД Антон Геращенко не исключает, что государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей. Но министр внутренних дел Арсен Аваков уже заявил, что несмотря на готовность к таким действиям, это всё же является нарушением конституционных прав граждан, «и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефонам не будет отслеживать перемещения каждого человека».

В свою очередь, Минцифры предлагает использовать уже запущенное в работу мобильное приложение «Дія» («Действие»), которое должно стать обязательным для больных и рекомендуемым к использованию всеми гражданам Украины. «Дiя» в случайное время будет требовать идентификации человека по FaceID и запрашивать данные геолокации. Разработчики придумали, как замотивировать людей массово устанавливать данное приложение — через него люди смогут заказывать лекарства и продукты питания. Это очень важная функция в стране, в которой введена чрезвычайная ситуация, где общественный транспорт не ездит, а средств индивидуальной защиты нет.

Изначально, приложение позиционировалось как замена бумажным документам: водительские права, документы на автомобиль, студенческий билет и т.п., но в сложившейся ситуации, правительство решило слегка расширить функционал приложения.

Минцифры Украины уже заявило о почти двух миллионах скачиваний данного приложения, однако многие пользователи жаловались на частые сбои в его работе, поэтому говорить о массовости использования «Действия» нужно с большой осторожностью. Более того, уже при запуске приложения в нём обнаружились некоторые уязвимости и недостатки, а при более глубоком анализе украинские эксперты в области кибербезопасности назвали его «не приложением, а ярлыком госсайта», в базах которого имеется множество «дыр». Так что, возможно, власти в итоге воспользуются другим средством отслеживания.

По словам Сафарова, есть разные варианты контроля соблюдения карантина. Самый быстрый и эффективный — мониторинг перемещения людей со стороны мобильных операторов.

«Оператор сообщает, что вы прибыли из-за границы, и вам предоставляется 2-3 дня, чтобы добраться к месту проживания, учитывая коллапс транспорта. С этого момента нужно отслеживать, соблюдаете вы режим самоизоляции или нет», — рассказывает Сафаров.

Важнейший вопрос, который стоит сейчас перед чиновниками — как обеспечить законность мероприятий. «Главное, что нужно решить — это юридический механизм. Я вижу это как решение СНБО (Совет нацбезопаснлости и обороны). Нам нужно сейчас понять, достаточно ли мобильным операторам этого. И смогут ли они физически это сделать, не нарушая никаких конституционных прав», — подчеркивает чиновник.

По его словам, решение нужно имплементировать в ближайшее время. «После одного-двух показательных штрафов все будут по максимуму выполнять свои обязательства по самоизоляции», — считает он.

Операторы связи скептически относятся к планам властей.

Как отметили в Vodafone, на основании геоаналитики оператора можно строить математические модели, которые позволят организовать работу всех служб, задействованных в борьбе с вирусом, таким образом, чтобы действовать на опережение и замедлить его распространение.

При этом в компании считают, что одних только данных телеком-компаний недостаточно: “Все, что мы сможем сделать – это точечное оповещение, таргетированная информационная кампания”.

В пресс-службе Vodafone подчеркнули, что данные клиентов ни в коем случае не передаются за пределы компании.

В Киевстаре заявили, что готовы помочь Минцифры с выявлением потенциальных очагов распространения вируса.

«Алгоритмы, над которыми мы работаем, позволяют определить количество абонентов, приехавших из-за границы, и их возможные географические контакты», — отметили в компании.

В Киевстаре говорят: из обобщенных данных о потреблении трафика можно добывать информацию о поведенческих трендах и привычках, в том числе — о корреляции между перемещением населения и случаями заражения.

«Киевстар не отслеживает абонентов. Все аналитические модели с использованием больших данных строятся на базе неперсонифицированных и зашифрованных данных», — подчеркивают в компании.

В lifecell отметили, что пока не получали официальных обращений от властей и усомнились в возможности мониторинга за украинцами с помощью мобильных операторов.

«Отслеживать распространение вируса среди населения через данные мобильных операторов невозможно. В Украине более 90% абонентской базы является обезличенной», — заявил представитель оператора.

В IT-компании GlobalLogic отмечают, что телеком-операторы таких стран как Германия, Италия, Южная Корея, Австрия, Бельгия уже начали обмениваться данными о местонахождении своих абонентов с организациями здравоохранения своих стран в обобщённом и анонимизированном формате.

«Несмотря на то, что отдельные пользователи не определены, данные могут выявить общие тенденции относительно того, где и когда люди собираются и рискуют распространить инфекцию. Такой подход вполне возможен и с технологиями, доступными украинским операторам», — отмечает эксперт телеком-департамента GlobalLogic Владимир Кроливец.

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