Минцифры хочет обязать IT-отрасль самостоятельно заниматься цензурой?

Как сообщает Telegram-канал «Телеком-ревью», Минцифры «в рамках «регуляторной гильотины» разработало проект, который вносит перечень обязательных требований в отраслевом законодательстве в сфере СМИ и массовых коммуникаций, в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», уточняя:

«Проект вводит в ряд законов дополнение: — могут устанавливаться обязательные требования, перечисленные в проекте».

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Дополнения вносятся в законы:

— от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации»,

— от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,

— от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Предлагается дополнить статью 4 Федерального закона 149-ФЗ частью 1.1 следующего содержания: «Для достижения целей законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации могут устанавливаться следующие обязательные требования:

Предъявляемые к организатору распространения информации в сети «Интернет»;

Предъявляемые к владельцу информационно-телекоммуникационных сетей, информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации;

Предъявляемые к оператору поисковой системы, распространяющего в сети «Интернет» рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации».

Дополнить статью 3 Федерального закона № 436-ФЗ предлагается частью 2 следующего содержания: «Для достижения целей законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, могут устанавливаться следующие обязательные требования:

применение административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, запрещенной для распространения среди детей при распространении такой информационной продукции в местах, доступных для детей;

сопровождение информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей распространяемой посредством телевизионного вещания, демонстрацией в установленном порядке знака информационной продукции;

сопровождение информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей распространяемой посредством радиовещания, сообщением об ограничении распространения информационной продукции;

соблюдение дополнительных требований к обороту информационной продукции в средствах массовой информации».

Пояснительная записка отсутствует, поэтому цель данного нововведения не совсем ясна. Можно лишь предположить, что Минцифры предлагает отраслевиков обязать самостоятельно заниматься цензурой. Но что же тогда будет делать Роскомнадзор?

Дата окончания публичного обсуждения законопроекта — 15 апреля 2020 г.

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