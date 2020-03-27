Минцифры хочет обязать IT-отрасль самостоятельно заниматься цензурой?

Как сообщает Telegram-канал «Телеком-ревью», Минцифры «в рамках «регуляторной гильотины» разработало проект, который вносит перечень обязательных требований в отраслевом законодательстве в сфере СМИ и массовых коммуникаций, в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», уточняя:
«Проект вводит в ряд законов дополнение:
— могут устанавливаться обязательные требования, перечисленные в проекте».
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Дополнения вносятся в законы:
— от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации»,
— от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
— от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Предлагается дополнить статью 4 Федерального закона 149-ФЗ частью 1.1 следующего содержания: «Для достижения целей законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации могут устанавливаться следующие обязательные требования:
Дополнить статью 3 Федерального закона № 436-ФЗ предлагается частью 2 следующего содержания: «Для достижения целей законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, могут устанавливаться следующие обязательные требования:
Пояснительная записка отсутствует, поэтому цель данного нововведения не совсем ясна. Можно лишь предположить, что Минцифры предлагает отраслевиков обязать самостоятельно заниматься цензурой. Но что же тогда будет делать Роскомнадзор?
Дата окончания публичного обсуждения законопроекта — 15 апреля 2020 г.
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