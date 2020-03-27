COVID-19 и цифровые права

На многие наши цифровые права уже повлияла коронавирусная инфекция. Сейчас, более чем когда-либо, Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) способствует тому, чтобы технологии поддерживали свободу, справедливость и инновации для людей во всем мире. Поскольку наше общество бьется над вопросами охраны здоровья, мы должны внимательно рассмотреть, как государственные и не только решения влияют на наши цифровые права.

.

Государственный контроль

Правительства по всему миру требуют исключительных надзорных полномочий (влоть до слежки), нацеленных на сдерживание распространения вируса. Многие из них желали бы вторгнуться в нашу частную жизнь, сдержать свободу слова и без сильной необходимости ограничить права уязвимых групп людей. Власти обязаны показать, что такие полномочия действительно будут эффективными, научно обоснованными, необходимыми и соразмерными. Предоставленные правительству полномочия такого рода должны истекать по окончании кризиса, быть непредвзятыми и подлежать строгому контролю. Некоторые технологии настолько инвазивны и опасны для демократического общества, что EFF выступает против их использования.

Решения властей в ситуации распространения вируса должны быть прозрачными. Когда правительства в целях социального дистанцирования временно закрывают места, где они принимают решения, их работа должна транслироваться онлайн. И если реагирование на запросы от населения и может стать медленнее, в целом вспышка болезни не является оправданием для полного закрытия учреждений.

.

Инновации

Новые технологии и идеи способны помочь преодолеть происходящий кризис. Разработчикам следует быть в состоянии исправлять медицинские устройства. Мы должны иметь свободный и открытый доступ к научным знаниям о вирусе.

.

Жизнь онлайн

Социальное дистанционирование заставляет многих проводить больше времени в интернете. Политики и интернет-провайдеры должны удвоить усилия по созданию оптоволокна, чтобы у всех американцев был быстрый и доступный по цене интернет. Поскольку мы полагаемся на большое количество онлайн-инструментов, позволяющих работать и учиться из дома, пользователи должны улучшить свои знания по безопасности. К примеру, для принятия информированных решений по поводу сервисов для видеоконференций и защиты от фишинга, связанного с коронавирусом.

Оригинал статьи

.

Мы также подготовили карточки «Можно ли ограничивать цифровые права во время пандемии?», где ответили на эти и другие вопросы:

🔹 Законна ли передача операторами связи персональных данных о зараженных и их контактах?

🔹 Законно ли видеонаблюдение за инфицированными и людьми в самоизоляции с помощью видеокамер и технологии распознавания лиц?

🔹 А как обстоят дела со слежкой из-за коронавируса в других странах?

🔹 За какую информацию о коронавирусе могут оштрафовать в России. А посадить?

.

.

.