Москвичам для выхода из дома понадобится QR-код

В Москве из-за коронавируса запретили выходить из дома без необходимости. Собянин пообещал, что скоро передвижения граждан будут контролироваться полностью.

По информации «Медузы», москвичи должны будут сами зарегистрироваться на сайте мэра и указать, где сейчас живут. После этого им выдадут QR-коды, которые нужно будет показывать по требованию полицейскихhttps://t.co/5Ejsfm8dQ1 — Медиазона (@mediazzzona) March 29, 2020

Власти просят москвичей постоянно находиться по официальному или фактическому месту жительства. На улицу можно выходить в следующих случаях:

— поездка на работу, если вы обязаны ходить на работу;

— посещение ближайшего работающего магазина, аптеки, салона связи или банка;

— выгул собаки (в этом случае просят не отходить от дома более чем на 100 м);

— вынос мусора;

— обращение за экстренной медицинской помощью.

При этом комендантский час не вводится. Разрешены поездки на личном автомобиле и на такси. Но на работу разрешено добираться также на общественном транспорте.

Если у человека нет московской регистрации, он может показать остановившему его полицейскому, например, временную регистрацию или договор об аренде жилья, пояснили The Bell в пресс-службе социального блока московской мэрии.

Затем будет введен другой механизм, рассказали источники «Медузы»: каждый житель города должен будет зарегистрироваться на сайте мэрии, отметить там место фактического проживания и получить уникальный QR-код, который и станет его пропуском на время жесткого карантина.

Сергей Собянин объявил, что за перемещениями москвичей будут следить с помощью камер видеонаблюдения и данных сотовых операторов. Мэр назвал это «умной системой контроля домашнего режима». Очевидно, она уже работает.

Анонсируя карантин, мэр пожаловался, что «далеко не все нас [власти] услышали». В частности, ему известно о том, что 20% москвичей пожилого возраста в минувшие выходные совершали дальние поездки.

Вводимые меры поддерживают и в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав их «не жёсткими».

Сеть в целом критически, с некоторой долей скептицизма отнеслась к технологическим инициативам столичных властей, называя это «цифровым тоталитаризмом»:

когда пытаешься скачать QR-код, чтобы выйти на улицу pic.twitter.com/tg4H4RieNc — Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) March 30, 2020

Мы смеялись над сторонниками теории заговоров, но вся эта собянинская история с QR-кодом, который должен иметь каждый москвич с информацией о его передвижениях — ЭТО ЖЕ НАТУРАЛЬНАЯ ЧИПИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ — Сталингулаг (@StalinGulag) March 30, 2020

В Москве планируется ввести «умную систему контроля».По словам Собянина, каждый житель должен будет зарегистрироваться… Опубликовано Юрием Шапошниковым Воскресенье, 29 марта 2020 г.

Реально охренели. Большего цинизма сложно придумать. Вместо помощи москвичам в соблюдении противоэпидемических мер,… Опубликовано Dmitry Nesterov Воскресенье, 29 марта 2020 г.

«А правда ли, что москвичам, у которых нет смартфона, QR-код для выхода из дому наклеивать будут на лоб?» — иронизирует пользователь Александр Шведов.

«Больше всего в этом бреде выделяется заявление о дистанционном слежении и проверки по QR-кодам, — пишет Telegram-канал «Лаборатория Артимовича. — а) Для первого для начала нужна система, а потом база данных лиц к ней. Хотите сказать, в метро поставили камеры и они работают? А откуда взять лица (в паспортах разрешение фотографий очень низкое)? Далее для обработки такого огромного массива данных с каждой камеры потребуются суперкомпьютеры — их надо для начала заказать и собрать в Китае. За 2-3 дня этого не сделаешь, это долгие месяцы. б) QR-коды. Хорошо, нужно создать базу данных с жителями — это раз. Второе — нужно оснастить всех полицаев считывателям или хотя бы служебными смартфонами и софтом для проверки. А это опять железо и софт — разработка, тестирование — точно несколько недель. Как-то больше похоже на запугивание. Хотя раз Собянин может переписывать конституционные права, может он и систему такую создать по щелчку пальцев? Что-то я не вижу в иностранных новостях, что даже у американцев есть такое рабочее. ЦРУ делиться не захотело».

Юрист правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьёв настаивает, что нельзя просто запретить гражданам свободу передвижения. Это возможно только после введения режима чрезвычайного положения. Соответствующий указ должен исходить от президента. С ним согласны юристы, опрошенные Русской службой Би-би-си. Сенатор Андрей Клишас заявил, что у Собянина недостаточно полномочий, чтобы запретить покидать дома.

Адвокаты Международной правозащитной группы «Агора» Александр Альдаев, Владимир Воронин, Станислав Селезнев, Федор Сирош и Леонид Соловьев и глава организации Павел Чиков ответили на главные вопросы, которые оставляет по прочтении указ мэра:

– За вынос мусора меня оштрафуют? А если я не на домашнем карантине?

– Ограничения, касающиеся домашнего карантина (если вы приехали из-за рубежа, было решение суда о принудительном карантине или постановление главного санитарного вреча), сохраняются и силу не утрачивают. Наказание для нарушителей в виде административного штрафа сохраняется, в том числе для тех, кто решил вынести мусор.

– Как будут следить за соблюдением режима самоизоляции?

– По всей видимости, следить будут полицейские патрули. Также контроль будут осуществлять через систему городского видеонаблюдения.

– Можно ли уехать из Москвы на дачу или в другой город?

Ответы на них опубликовала Медиазона.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам обратить внимание на «логичные меры», принятые в Москве, и «проработать» введение аналогичных: «В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких».

«Вот сейчас Правительство одобрило внесенный в Госдуму проект поправок в КОАП, предусматривающий конские штрафы за нарушение карантина, — сообщает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. — ОК, но самоизоляция или «повышенная готовность» — это карантин или нет? То есть, хлопок или задымление — это уже взрыв, чисто юридически? Мы ЧС не хотим вводить, потому что слишком много платить придется, ЧП не хотим вводить, потому что боимся переворота своих же военных, но вас, дорогие бараны, будем пасти и стричь на каждом шагу. Нет, так не пойдет».

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